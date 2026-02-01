Chivas sumó la 4a victoria con ayuda de la tecnología: 2-3 al San Luis

Las Chivas del Guadalajara le deben agradecer más que nadie al nuevo fuera de lugar electrónico, pues fue a través de esta herramienta tecnológica que pudieron vencer 2-3 al Atlético San Luis al validar el gol de Armando “Hormiga” González que representó la anotación de la cuarta victoria al hilo.

Un triunfo que fue obtenido a sangre y fuego en una plaza muy complicada y donde el cuadro local vendió cara la derrota, inclusive teniendo en contra esta misma herramienta cuando invalidó el gol del empate 2-2 antes de concluir el primer tiempo por conducto de Miguel García en un gran pase del francés Sebastien Salles-lamonge.

Pero más allá de estos detalles tan importantes, la realidad es que el duelo fue de toma y daca donde Chivas demostró que está listo para cosas grandes, pues el mérito fue mantener una misma alineación y un mismo estilo de juego.

Así el Guadalajara llegó a 12 puntos como el líder de la competencia con paso perfecto y demostrando que cada día mejora mucho más, con tres puntos de ventaja sobre el Cruz Azul y el Atlas sus más cercanos perseguidores.

Mientras que Atlético San Luis sumó su segunda derrota para quedarse con cuatro puntos producto de una victoria y un empate, en la parte baja de la tabla y tratando de tomar el ritmo bajo el mando del técnico español Guillermo Abascal.

El partido

El duelo entre Atlético San Luis y Chivas tuvo mucha injerencia de la tecnología y muy pronto, porque en el minuto 20 aplicaron un susto al Guadalajara cuando le fue mostrada la tarjeta roja a Daniel Aguirre por un aparente manotazo en el rostro a Miguel García, pero el VAR dio marcha atrás en la expulsión y el Guadalajara pudo tomar ritmo importante.

Sobre todo porque al minuto 30, Richard Ledezma puso el 1-0 al vencer en una llegada al área al portero Andrés Sánchez que quiso achicar el disparo, pero terminó vencido por el ímpetu del mexicoamericano para encaminar a las Chivas rumbo a la victoria.

El cuadro local reaccionó tres minutos después con un penalti por unas manos del defensa Luis Romo cuando el delantero Joao Pedro le quiso hacer un sombrerito y el esférico se impactó en la mano del zaguero tapatío para decretarse el tiro de castigo que el propio delantero italiano logró convertir en gol.

Ambos goles fueron el preámbulo de lo que vendría al final del primer tiempo cuando Chivas tomó la ventaja en el minuto 45 en un remate de tiro de esquina para colocar el 1-2 a favor del Rebaño, que por poco se les congela la sonrisa cuando el francés Salles-Lamonge en tiempo de alargue habilitó a su compañero Miguel García que en el área dribló a dos defensas con un recorte y cuando el arquero Tala Rangel ya salía a taparlo, el jugador alcanzó a puntear el balón para el 2-2,.

Pero ahí le tecnología no fue benévola con los tuneros al anular la anotación por fuera de lugar del jovencito delantero del San Luis echando a perder la gran jugada de su compañero francés que es quien maneja los hilos del ataque del cuadro del español Guillermo Abascal.

De toma y daca

El final tan intenso que tuvo el primer tiempo dejó caliente el ambiente para que San Luis empatara el juego apenas iniciando el tiempo complementario permitieron al italiano Joao Pedro anotar el doblete en una acción generada por el brasileño Robson Alves desbordó por la banda derecha y le mandó un gran centro para poner, ahora sí, el 2-2 en la pizarra.

Pero Chivas iría por la respuesta dos minutos después cuando Armando “Hormiga” González consiguió el gol de la victoria en medio de la polémica remató de cabeza en un centro de la “Cotorra” González que fue juzgado como fuera de lugar por estar aparentemente adelantado, pero después de la revisión se decretó como legal la jugada y Chivas con la ayuda de la tecnología sumó la cuarta victoria del torneo.

