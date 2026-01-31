La “Hormiga” González agradece al “Chicharito” su crecimiento goleador

Armando “Hormiga” González ha tenido un crecimiento muy grande en los dos últimos torneos que lo han catapultado a la selección de México, pero en su desarrollo como jugador tuvo a alguien a su lado que le ayudó demasiado como fue el internacional y mundialista Javier “Chicharito” Hernández.

Así es, González tuvo la fortuna de cruzarse con el integrante del Tricolor en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, pues en su regreso al Guadalajara, el artillero que hizo una fructífera carrera en Europa en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, lo ayudó como mentor y consejero de varios movimientos en la cancha, así como en la fuerza mental de la “Hormiga”.

Así lo reveló el joven delantero del Rebaño Sagrado en una entrevista para ESPN, quien resaltó que el “Chicharito” Hernández tuvo mucho que ver en su evolución al grado de que los consejos del internacional mexicano dejó la intuición y puso más énfasis en el aspecto mental.

“Javier me ayudó a evolucionar un poco más mi juego. Yo ya tenía esa idea de los movimientos, porque para mí es algo como intuición, no sé cómo explicarlo; simplemente sabes que el balón va a caer en esa zona, tratas de llegar donde crees que hay más peligro. Javier me ayudó a pulir esas cosas que todavía me faltaban“, dijo el actual campeón de goleo de la Liga MX.

También resaltó que: “Tengo el sueño de ir a Europa, sigo trabajando igual, todo ha pasado muy rápido, pero me hacen falta muchas cosas por crecer y aprender. Porque haber conseguido un título de goleo no lo creía, no me daba cuenta de lo que pasó y apenas lo estoy asimilando”.

Los hechos saltan por sí solos, pues cuando la “Hormiga” González estaba a punto de ser enviado al Tapatío de la Liga Expansión MX, llegó el técnico Gabriel Milito para darle una oportunidad y poder cruzarse con el Chicharito para tener otro tipo de exposición en el ataque rojiblanco que ha influido en su crecimiento.

Los consejos de Hernández han sido tan favorables que el presente goleador de la “Hormiga” González tiene una gran exposición y parece que no fue flor de un día como lo demuestra su inicio en el actual campeonato con dos goles en el ataque rojiblanco.

Con casi 50 partidos en el máximo circuito, Armando González sigue trabajando para mantenerse en el máximo nivel y poder luchar por un sitio en la lista mundialista de Javier Aguirre que se dará a conocer en el mes de abril.

