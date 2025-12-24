La “Hormiga” González pasó del infierno a la gloria en el Apertura 2025

Armando “Hormiga” González estuvo a punto de apretar el botón de pánico en las Chivas del Guadalajara para seguir navegando en la Liga Expansión MX a convertirse en figura del “Rebaño Sagrado” en el torneo Apertura 2025 en donde fue elegido como el Jugador Más Valioso.

En medio de esos caprichos que tiene la vida y sobre todo la vida de los atletas, el delantero producto neto de las fuerzas básicas del Guadalajara recibió quizá la última oportunidad de destacar en las Chivas bajo las órdenes del argentino Gabriel Milito y la apuesta le salió completa al actual cuerpo técnico de la escuadra jalisciense.

La “Hormiga” fue elegido como el jugador revelación del último torneo como producto de los 12 goles anotados que le permitieron codearse con los experimentados, Paulinho, el portugués del Toluca y con el brasileño Joao Pedro del Atlético San Luis, pero con menos aparador y sin ese reto de demostrar a como de lugar su capacidad.

Lo demás es historia, González ayudó a Chivas a conseguir el boleto directo a la liguilla por el título en donde llegó disminuido al partido contra Cruz Azul en donde terminaron siendo eliminados por el Cruz Azul en un duelo espectacular celebrado en Ciudad Universitaria en donde la ex figura del Rebaño Sagrado y mentor de la “Hormiga” en el ataque rojiblanco, “Chicharito” Hernández terminó siendo el villano.

Una lucha parejera

Armando González no la tuvo fácil en el ataque de Chivas pelando por la titularidad con dos experimentados y vacas sagradas del “Rebaño” Sagrado” como Javier Hernández y Alan Pulido, a quienes terminó superando para convertirse en el eje de la sorpresiva temporada del Guadalajara.

El rendimiento de la “Hormiga” González no solo fue detonante en Chivas, sino que también entró a la ecuación de la selección de México que se prepara para el próximo Mundial a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y nuestro país.

González al ser llamado a un microciclo en enero por el técnico mexicano Javier Aguirre y después para la fecha FIFA de noviembre, pudo convivir con experimentados como Germán Berterame, entre otros y que lo deja en la palestra de poder luchar contra gente como Santiago Giménez, Henry Martín y el propio Berterame y alguno otro que pudiera alzar la mano en los seis meses que restan para el próximo Mundial.

