Chivas sigue intratable al sumar su tercer triunfo al hilo: 2-1 sobre Querétaro

Hacía casi 1, 095 días desde que Chivas no iniciaba con tres victorias consecutivas un torneo de Liga MX como lo está haciendo actualmente al vencer 2-1 al Querétaro y mantener su paso perfecto con nueve puntos que los mantiene como patrones de la competencia.

La última vez que Chivas inició un campeonato con tres victorias seguidas fue bajo el mando del serbio Veljko Paunovic, cuando en el torneo Apertura 2023 arrancó en forma espectacular como ahora lo está haciendo el Guadalajara.

¡Kame Hame Haaaaaaa, GOOOOL de La Hormiga! 🔥🐐



El delantero de @Chivas anotó de cabeza y lo festejó a la Dragon Ball. 🐜#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/hvW8U3PTKE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 17, 2026

En esa ocasión vencieron a León 2-1, San Luis 3-1 y Necaxa 2-0, mientras que ahora han sumado éxitos sobre Pachuca 2-0, FC Juárez 0-1 y Querétaro 2-1, en lo que se espera sea un torneo espectacular para el Guadalajara, porque dicen que es mejor gota que moje que chorro que empape.

Una reafirmación del gran nivel que atraviesa el equipo dirigido por Gabriel Milito que ha encontrado la fórmula para hacer caminar a un equipo con combinación de piezas y donde se están combinando cosas muy rescatables como son la racha goleadora de Armando “Hormiga” González, la ratificación de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, que le han venido a dar al Guadalajara otro matiz a su funcionamiento.

Guadalajara no tuvo un partido excelso como el de la primera fecha en que en los primeros 45 minutos borraron al Pachuca, ahora, por el contrario, fueron machacando y haciendo que el rival se equivocara y empezar a cometer errores que les abrieron la puerta de la victoria.

Mientras tanto la “Hormiga” González iluminado por los personajes de anime japonesas y donde ahora el festejo del primer gol del Rebaño Sagrado estuvo inspirado en la energía de un Kamehameha que salió de Armando González y una mordida del “Piojo” Alvarado, para que el Guadalajara camine tranquilo en la cima de la competencia.

Podría asociarse la casualidad al momento que viven las Chivas, pero la realidad es que después del trabajo de Milito, el equipo ha adquirido el sello que deseaba imponer el estratega argentino, de toques al pie, de movimientos al hueco, que muchas veces por la premura no resultan positivos, pero que por lo menos lo intentan.

Además, con cada jornada que pasa, el delantero Armando González sigue demostrando que entre más pasa las jornadas más cosas importantes se puede esperar de este joven artillero que suma seis partidos al hilo anotando por lo menos un gol en el estadio Akron.

¡Cómo salieron hoy las @Chivas! 😤🐐



Tremenda combinación para el segundo tanto del Rebaño. 🔴⚪



Aquí les dejo el GOLAZO del Piojo Alvarado. 💥#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/vS2NrZHfSP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026

El partido

A diferencia del duelo contra Pachuca de la semana el estilo de Chivas no fue tan demoledor, no obstante que siempre mantuvieron la vocación ofensiva contra la meta de Guillermo Allison que solo vio como el balón pasó por un costado.

Después el encuentro cayó en un estilo de toma y daca con poca claridad, hasta que en el minuto 35 vino el 1-0 en una gran conducción de Brian Gutiérrez que le tocó a Roberto Alvarado, que a su vez hizo lo propio para Daniel Aguirre; para que el central rojiblanco llegara hasta línea final y le puso un centro preciso a Armando González al segundo poste que de cabeza puso el 1-0 para las Chivas.

Si el gol fue importante, más el festejo donde González hizo uso de los ademanes del anime japonés para darle mayor realce al 1-0 en el estadio Akron que pareció revivir al Guadalajara y que dio paso para dos disparos muy peligrosos del mexicamericano Gutiérrez.

Aquí les dejo el descuento de los Gallos Blancos. 🐓



Lo anotó Mateo Coronel para ponerle drama al cierre del encuentro. 💙🖤#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/7y4jyuoUbE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026

El 2-0 llegó al 61 por conducto de Roberto Carlos Alvarado al aprovechar una asistencia de Richard Ledezma y dentro del área no falló para ampliar la ventaja y poner pies en polvorosa con el botín en su poder, pero de pronto el argentino Mateo Coronel aprovechó el error del portero de Chivas en escupir el balón en un disparo hacia el centro y permitirle al argentino meter el balón en las redes para el 2-1 en el minuto 80.

Alineaciones del encuentro

Así alinearon ambos equipos:

Seguir leyendo:

– México convocó para duelos vs. Panamá y Bolivia, a tres jugadores con hechura en la MLS

– DT de Chivas explica cuál fue la clave de su equipo para arrancar el Apertura 2026 superando a Pachuca

– Chivas, con un inicio que ilusiona a su afición, doblegó 2-0 a Pachuca





