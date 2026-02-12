Alejandro Zendejas a punto de ser una baja en el América para el clásico vs. Chivas

La ausencia de Alejandro Zendejas en la alineación del América contra el Olimpia de Honduras en la Concachampions podría replicarse en la edición 264 del clásico nacional contra Chivas al reportarse de manera extraoficial que el artillero mexicoamericano está lesionado.

La razón es que Zendejas había sido anunciado como parte del once titular que enfrentó a los catrachos en el estadio de la Ciudad de los Deportes y de pronto quedó fuera de la nómina azulcrema argumentándose que todo se trataba de una decisión técnica.

Pero después de indagar por varias fuentes cercanas al América, se pudo conocer que el delantero tiene molestias musculares que no quisieron arriesgar a que se convirtieran en un problema mayor que provocara que su ausencia se prolongara más tiempo.

Por lo pronto Alejandro se encuentra trabajando con el departamento de fisioterapia del equipo, pero no existe un lapso de tiempo en que se pueda decir que está listo y aunque el técnico André Jardine minimizó los problemas físicos del jugador, lo cierto es que no arriesgarán al jugador a agravar sus problemas de lesiones.

Respecto a este asunto, el técnico André Jardine dijo que existen opciones de que pueda participar en el clásico contra las Chivas: “Lo de Zende ayer entrenó, se probó y no se sentía tan confiado aún por el tema de como salió del último partido, entonces no nos convenía aún arriesgar jugadores que no están con la sensación de estar al cien por ciento. Vamos a ver como avanza mañana y después ver si va a poder estar contra Chivas”.

¿Cuál es la lesión de Zendejas?

Hasta el momento no existe un reporte oficial de la lesión de Alejandro Zendejas, sobre todo después de que en el partido contra Olimpia de Honduras reapareció en terreno centroamericano y después contra Monterrey del fin de semana pasado donde había reaparecido en el torneo de después de una ausencia de casi cuatro juegos, volvió a lesionarse.

La falta de regularidad del delantero norteamericano ha afectado al América, sobre todo porque el técnico André Jardine no tiene un hombre con las condiciones que el exjugador de las Chivas y que ahora también defiende los colores del equipo norteamericano.

Estos factores hacen que en el América se haga todo lo posible por recuperar a este jugador y pueda ser parte del once titular en esta importante rivalidad que se jugará en el estadio Akron de la Perla Tapatía.

