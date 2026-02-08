América también sumó costosa victoria 1-0 sobre Monterrey de cara al clásico nacional

Alejandro Zendejas reapareció con el América en la Liga MX después de una ausencia de cuatro partidos, para guiar a las Águilas a la victoria 1-0 sobre Monterrey, en una noche que se vio enturbiada por una aparente lesión muscular del mexicoamericano que le impediría jugar el clásico vs. Chivas.

Las Águilas con Zendejas se vieron diferentes, sobre todo porque es quien aporta el toque de inventiva y peligro al frente dando muestras de que el clásico nacional en casa de las Chivas en su edición 264 será de toma y daca y donde en caso de que no pueda recuperarse será un golpe muy duro para el equipo de Jardine en su afán de sumar su victoria 100 en la historia de la rivalidad más grande del fútbol de México.

El cuadro americanista de esta forma sumó su tercera victoria consecutiva, dos en la Liga MX, sobre Necaxa y Monterrey, así como la tercera con el Olimpia de Honduras, que lo colocan en una situación más holgada a diferencia de los tres primeros juegos de los azulcremas donde no sumaron victorias y menos anotaron goles.

El resultado no demuestra lo que fue el encuentro, pues Luis “Mochis” Cárdenas, portero de los Rayados se erigió como la figura de su equipo al quitarle por lo menos tres goles a la escuadra americanista en grandes lances y donde la ofensiva de las Águilas pareció encontrarse como en antaño.

América también recuperó a uno de sus activos importantes como Henry Martín que ahora sumó 65 minutos superando la cantidad de su primera aparición en la temporada contra el Necaxa donde solo participó 45 después de una ausencia de cuatro meses.

Bajo ese panorama las Águilas dieron muestras de que serán un hueso duro de roer para Chivas en el clásico nacional, sobre todo si lo de Zendejas solo fue una falsa alarma y podría estar presente ante el equipo de Gabriel Milito en un duelo que desde ahora se antoja no tendrá nada de amoroso no obstante que se jugará en el día de la amistad.

Así que el duelo contra Rayados solo fue cobrar venganza de la eliminación en el torneo pasado en cuartos de final con el gol de Germán Berterame que ahora está en el Inter Miami y que está noche lo extrañaron al no estar todavía en plenitud su relevo, el serbio Uros Durdevic y que a la larga lo resintieron, pues en la segunda mitad, salvó los últimos minutos nunca le llegaron a la meta de Luis Malagón.

