Alejandro Zendejas seguirá ausente y Kevin Álvarez a la banca en el América

Para bien o para mal, todo lo que pasa en el América se magnifica y este jueves, después de confirmarse que Alejandro Zendejas seguirá ausente de la alineación contra Puebla, también quedó definido que el defensa Kevin Álvarez irá a la banca para tratar de recuperar la confianza y que el público lo deje en paz.

Con estos movimientos y la opción de que el brasileño Raphael Veiga inicie contra el Puebla, el técnico brasileño André Jardine confirmó la ausencia de Zendejas, la baja de Álvarez, la continuidad de la capitanía de Henry Martín y el posible inicio de su paisano Veiga.

Después de la desastrosa actuación contra el América y la serie de dimes y diretes en que se vieron involucrados el técnico de las Águilas, Jardine, y el capitán Henry Martín, de pronto todo regresó a la calma con la charla entre ambos y la ratificación de su capitanía para el duelo de este viernes contra el Puebla.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues el jugador que cambia el rostro a los azulcremas en la ofensiva, Alejandro Zendejas seguirá ausente al no estar recuperado de la lesión muscular que sufrió en el duelo contra Monterrey y que obligó a que fuera relevado por Alexis Gutiérrez en el minuto 76 y que le impidió estar en el clásico contra Chivas.

Se pensaba que esta semana quedaría recuperado, pero la rehabilitación se ha retardado y obliga al cuerpo técnico a tomar otra clase de medidas para poder suplir a este valioso jugador, cuya presencia hace diferente el ataque de las Águilas.

Kevin Álvarez a la banca

Con respecto a Kevin Álvarez, el técnico André Jardine informó que este viernes no irá en el cuadro titular el defensa americanista; más allá de que en el pasado fue importante para el equipo, ahora no pasa un buen momento en la cancha y tampoco en redes sociales y mucho menos con la afición, que lo han agarrado de blanco para abucheos.

“Cuenta con todo nuestro apoyo en cuanto él siga entrenando; enfocado en darle la vuelta, como lo veo, va a seguir teniendo mi apoyo. El día que desista de querer estar aquí, de competir, va a ser el día que decidamos que siga en otro camino. Los abucheos en clubes como este son parte, está viviendo su primera vez algo así, pero varios ya lo vivieron, no muy lejano”.

André Jardine, recordó que Zendejas pasó por lo mismo de los abucheos y terminó ganándose a los aficionados, mientras que el relevo de Kevin Álvarez será Aarón Mejía: “La gente abucheaba a Zendejas y hoy es una unanimidad entre todos y así es el futbol, estamos para apoyarlo, hay mucha carga sobre él, mucha cosa en su cabeza y mañana va a jugar Aarón Mejía, que viene entrenando muy bien para darle una pausa y aire a Kevin, pero la confianza sigue cien por ciento”.

¿Veiga de titular?

Finalmente, tocó el tema de su compatriota Raphael Veiga y aunque no confirmó la titularidad del mediocampista sudamericano, por lo menos existe esa opción para ver si ya aguanta el ritmo y la altura de más de 2 mil metros que hay en la Angelópolis.

“Tuvimos el cuidado para que se adaptara a la altitud, al grupo, está con muchas ganas de jugar. Él dio este paso acá por tener ganas de jugar con este grupo, con este club, con esta playera y no acostumbro dar pistas de quién juega o no, pero vale la pena porque la afición está con mucha ilusión de verlo de inicio y mañana será el primero que va a empezar y cerca de jugar los 90 minutos”, concluyó.

