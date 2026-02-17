André Jardine y Henry Martín habrían limado asperezas a favor del América

El técnico del América, André Jardine y Henry Martín, delantero y capitán de las Águilas, habrían sostenido una reunión privada para arreglar varias diferencias que estarían afectando el rendimiento del cuadro azulcrema y que hicieron crisis el pasado sábado con los polémicos comentarios del artillero.

Como se recordará, Martín culpó al técnico americanista de la derrota en el clásico como colofón al drama que aconteció en el terreno de juego cuando fue relevado del terreno de juego en el estadio Akron al no darle la mano al estratega brasileño y tampoco voltearlo a ver debido al gran coraje que le generó la decisión del estratega.

Henry Martín se vio envuelto en la polémica desde la semana pasada cuando declaró que él trabajaba para sus intereses personales y no para agradarle a los aficionados, generando el reclamo de los seguidores de las Águilas y que provocaron que al otro día tuviera que salir a declarar que lo habían malinterpretado y que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Desde ahí Martín fue señalado y su rendimiento en el clásico fue revisado con lupa, al grado de que al ser nulificado por el zaguero Diego Campillo tuvo que ser relevado al minuto 72 por el colombiano José Zúñiga, generando el coraje y descontento del capitán americanista.

Henry Martín, como consecuencia de esta decisión, no le dio la mano al estratega y mucho menos le dirigió la palabra y tampoco lo volteó a ver en virtud de que tenía la calentura de la frustración que motivaron unas declaraciones al final del clásico culpando al técnico de la derrota con Chivas en la edición 264 de la historia del clásico nacional.

La chispa que encendió la polémica fueron las declaraciones de Henry Martín cuando fue cuestionado en Guadalajara sobre la falta de goles del América en el torneo y contra el Rebaño Sagrado: ““Creo que esa explicación la podría dar mejor André. Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generando las oportunidades, eso es claro”.

Dicho comentario avivó las redes sociales al grado de que este martes obligaron a una reunión privada entre ambas partes en busca de ponerle fin a esta serie de dimes y diretes que se vio más polémica en la práctica americanista por la entrada de pocos amigos del refuerzo brasileño Vinícius Moreira de Lima.

La novela empezó con el berrinchazo de Henry al salir de cambio, tan grande fue el enojo del capitán que no le dio la mano a Jardine y ni lo volteó a ver; por si fuera poco, acabando le echó la culpa al estratega de la derrota, así que este lunes no tuvieron más que encerrarse en una oficina y decirse sus cosas a la cara.

La charla quedó en buenos términos, eso sí hay que decirlo, pero, como dirían por ahí, cuando se rompe una taza aunque la pegues siempre queda por lo menos la herida, así que por ahora vamos a comprarles el tema de que todo quedó bien, el tiempo ya dirá si fue verdad que ese abrazo del final fue de amigos.