América a punto de recuperar a Henry Martín al reaparecer en práctica vs. Morelia

Henry Martín le dio este sábado al América un motivo para alegrarse al reaparecer en el ataque de las Águilas en el triunfo 2-1 sobre Morelia en duelo de práctica en una clara muestra de que está listo para reaparecer contra Necaxa en la fecha 4 del torneo Clausura 2026 el próximo fin de semana.

El cuadro americanista además pudo romper el ayuno sin goles de los tres primeros partidos del torneo de la Liga MX en donde se fue sin goles donde empató 0-0 con Xolos, perdió con Atlético San Luis y volvió a empatar sin anotaciones con el Pachuca.

Martín era esperado con ansias por el cuerpo técnico de las Águilas encabezado por el técnico brasileño André Jardine que vive su peor momento con tres partidos sin ganar en un turbulento inicio del campeonato en donde buscan reverdecer lauros después de haber quedado eliminados en la liguilla pasada.

El artillero yucateco apareció en el ataque americanista junto con el colombiano José “Pantera” Zúñiga tratando de darle forma a la victoria de las Águilas contra los morelianos en partido realizado en el estadio de la Ciudad de los Deportes y en donde la anotación del cuadro purépecha fue obra de Zahid Muñoz.

La victoria de la oncena de Coapa se logró con los goles del chileno Víctor Dávila y del canterano Patricio Salas, que sigue buscando tener una oportunidad en la ofensiva del cuadro azulcrema que trató de darle seriedad al compromiso en busca de tomar el ritmo que les permita dejar atrás el mal inicio del campeonato.

Dos meses sin jugar

Henry Martín reapareció en un partido de fútbol después de una ausencia de casi dos meses sin jugar, ya que su última actuación fue el pasado 29 de noviembre contra Monterrey cuando solo pudo participar en cuatro minutos cuando fueron eliminados en la liguilla del campeonato pasado.

Pero su cuota goleadora cumplió ocho meses de sequía, pues no sabe lo que anotar desde mayo de 2025 cuando se hizo presente en la victoria de 2-1 en el duelo de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2025 sobre Cruz Azul.

Por si fuera poco, el último tanto de Henry Martín fue en el Clausura 2025, ante Cruz Azul. El capitán del América anotó el primer gol de la remontada ante La Máquina en las Semifinales para jugar la Gran Final ante Toluca; que a la postre perdió el cuadro de André Jardine.

