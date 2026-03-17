No hubo remontada: Real Madrid silencia al City y avanza a cuartos en Champions League

El Real Madrid volvió a demostrar por qué es el rey de la UEFA Champions League, imponiéndose 1-2 al Manchester City en el Etihad Stadium y sellando su clasificación a cuartos de final en un partido que se resolvió mucho antes de lo esperado, con todo y que muchos esperaban una voltereta de los Citizens.

La remontada del City se derrumba en 20 minutos

Después de días en los que la palabra remontada dominó el ambiente en Manchester, el sueño del Manchester City se desmoronó rápidamente. Apenas transcurridos 20 minutos, Bernardo Silva cometió una mano en la línea de gol tras un disparo de Vinícius Júnior.

La jugada cambió por completo el rumbo del partido: penalti, expulsión y gol del Real Madrid. Vinícius no falló desde los once pasos y dejó la eliminatoria prácticamente sentenciada.

Bernardo Silva sees red for a handball on the line. Vini Jr. converts the penalty. Real are heading to the quarterfinals 👀 pic.twitter.com/w7LcVsqepH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Guardiola pierde el control tras el golpe decisivo

El técnico del City, Pep Guardiola, no pudo ocultar su frustración tras la jugada que marcó el encuentro. La expulsión de Bernardo, la primera en su carrera, obligó a su equipo a una hazaña casi imposible: remontar con un jugador menos y cuatro goles en contra.

Desde la banda, el entrenador español reaccionó con evidente enojo mientras su equipo veía cómo se desvanecía la ilusión europea.

El City lo intentó, pero el Madrid fue letal

Antes del golpe definitivo, el Manchester City generó varias oportunidades claras. Sin embargo, la falta de puntería y la solidez de Thibaut Courtois evitaron el gol local en los primeros minutos.

Como suele ocurrir en la Champions League, el Real Madrid castigó al contragolpe. Vinícius lideró una jugada peligrosa que terminó provocando la acción del penalti y la expulsión.

Vinícius lidera otra noche europea del Madrid

El brasileño fue protagonista absoluto. Primero al provocar la jugada clave y luego al convertir el penalti, resarciéndose del fallo en la ida. En la grada se escuchaba: “Somos los Reyes de Europa” y “Así, así, así gana el Madrid”, mientras el equipo blanco dominaba el ritmo del partido.

Incluso una frase resonaba en el ambiente futbolístico: “El Real Madrid es una bestia diferente en primavera”.

Haaland ilusiona, pero no alcanza para el City

El Manchester City logró descontar antes del descanso con un gol de Erling Haaland, lo que dio cierta esperanza a la afición local. Sin embargo, con un jugador menos, el equipo inglés nunca logró poner en peligro real la clasificación madridista.

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, mantuvo el control y generó constantes llegadas de peligro, mientras los goles del City eran anulados por fuera de juego.

Sentencia final y golpe definitivo en el Etihad

Con el City ya superado, Vinícius apareció nuevamente para marcar el 1-2 definitivo, asegurando la victoria y confirmando otra noche mágica del Real Madrid en Europa.

Real Madrid are through to the quarterfinals 🔜



Vini Jr. makes it 34 Champions League goals in his career, level with Wayne Rooney 👏 pic.twitter.com/SB2fwQEefv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Courtois preocupa, pero el Madrid sale reforzado

La única nota negativa fue la lesión de Thibaut Courtois, quien tuvo que abandonar el partido al descanso por molestias en el aductor. Andriy Lunin entró en su lugar y cumplió bajo presión.

A pesar de ello, el Real Madrid sale fortalecido y con la mira puesta en los cuartos de final, donde podría enfrentarse al Bayern de Múnich.

Crisis en el City: sin Champions y sin margen de error

El Manchester City vive un momento complicado. Tras alejarse de la pelea por la Premier League, ahora queda eliminado de la Liga de Campeones, dejando como únicos objetivos las copas locales.

El futuro de Pep Guardiola queda en el aire, en lo que podría ser su última temporada al frente del club inglés.

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