El Inter cae eliminado sorpresivamente en Champions por el Bodø/Glimt noruego

El Inter de Milán quedó eliminado de la UEFA Champions League tras perder 1-2 en San Siro ante el Bodø/Glimt, resultado que selló un contundente 5-2 en el marcador global a favor del conjunto noruego. El equipo visitante firmó así la mayor hazaña de su historia al avanzar por primera vez a los octavos de final del torneo continental.

La sorpresa tomó forma en un estadio acostumbrado a noches europeas memorables. El Inter, finalista en la pasada edición y también en 2023, necesitaba al menos dos goles para forzar la prórroga. La tarea no parecía imposible, pero se topó con un rival ordenado, paciente y letal en los momentos decisivos.

Un golpe inesperado en San Siro

El Bodø/Glimt no solo resistió; supo competir. Aunque fue sometido en el arranque, mostró serenidad con el balón y criterio para salir al contragolpe. La presión ambiental no lo descompuso. En el balance general de la eliminatoria, terminó justificando su clasificación.

El Inter tuvo la iniciativa durante largos tramos, especialmente en la primera mitad. Generó ocasiones, movió el balón por las bandas y encontró en Federico Dimarco su principal vía de peligro. Desde su sector llegaron los centros más claros: primero para el remate de cabeza de Pio Esposito y luego para Davide Frattesi, ambos neutralizados por el arquero Haikin con intervenciones decisivas.

Sin embargo, el dominio no se tradujo en goles. La ausencia de Lautaro Martínez, su principal referencia ofensiva, pesó en la definición. También se extrañó el aporte de Dumfries y Calhanoglu. Aun así, el equipo dirigido por Chivu mantuvo el control territorial, aunque sin contundencia.

El punto de quiebre llegó cuando el reloj apremiaba. Manuel Akanji, uno de los jugadores más confiables de la temporada, cometió un error en la salida al intentar ceder el balón a Sommer. El rebote terminó en los pies de Hauge, quien empujó a la red tras el intento inicial de Blomberg. El golpe fue anímico y deportivo.

Con el Inter volcado al ataque, el conjunto noruego volvió a golpear. Hauge, protagonista de la jugada anterior, asistió a Evjen, que definió con precisión para el 0-2.

El descuento de Bastoni al minuto 76, validado por el reloj del árbitro, apenas maquilló el marcador. Akanji estuvo cerca de redimirse con un disparo al poste, pero no fue suficiente. El Inter quedó fuera en casa.

La gesta fue del Bodø/Glimt. Un equipo del círculo polar ártico que congeló a uno de los gigantes de Europa y escribió una página histórica en la Champions.

