Gianluca Prestianni se la voltea a Vinícius: Asegura que nunca le dijo “mono” y que fue el brasileño quien lo llamó “enano”

El futbolista argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, se enfrenta a sanciones tras ser acusado de proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior y otros jugadores del Real Madrid, pero el jugador asegura que lo dicho no constituye racismo, según informó el diario británico The Times.

Prestianni alegará en su defensa que llamó “maricón” a Vinícius únicamente como respuesta a un insulto previo del brasileño, quien supuestamente lo llamó “enano“. El argentino sostiene que en ningún momento utilizó términos raciales como “mono”.

Gianluca Prestianni afirma que Vinícius Jr lo llamó "enano".



El incidente ocurrió durante el partido entre Benfica y Real Madrid el pasado 17 de febrero. Tras los hechos, la UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni, impidiendo su participación en el próximo encuentro.

A pesar de la suspensión, Prestianni estuvo presente en la sesión de entrenamiento del lunes en el Santiago Bernabéu, de cara al partido de vuelta.

Vinícius Júnior mantiene la acusación

Vinícius, respaldado por sus compañeros del Real Madrid, mantiene que Prestianni le llamó “mono” durante el encuentro, aunque hasta ahora no se cuenta con evidencia audiovisual que respalde esta versión. La controversia ha generado gran expectación en medios europeos y redes sociales.

Benfica busca revertir la suspensión

El Benfica ha recurrido la decisión de la UEFA y trabaja para que Prestianni pueda disputar el partido de vuelta este miércoles. El club confía en que la defensa del jugador y la falta de pruebas concretas puedan revertir la suspensión provisional.

*Con información de EFE.

