Gianluca Prestianni, el futbolista argentino acusado de racismo, es suspendido provisionalmente por la UEFA

El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, ha sido suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius Júnior en el partido de ida disputado en Lisboa el 17 de febrero.

Según la UEFA, un inspector de ética y disciplina fue nombrado “para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio” y, a petición de este, el Comité decidió, “con un informe provisional”, suspender a Prestianni para el encuentro en el Santiago Bernabéu por la “presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio”.

El organismo precisó que “esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso”.

Incidente durante el partido: Vinicius denuncia insultos

Los hechos se produjeron en el minuto 49, poco después de que Vinicius Júnior marcara el único gol del partido (0-1) y celebrara junto al banderín de córner mostrando su camiseta. El brasileño denunció un supuesto insulto racista de Prestianni, quien se había tapado la boca con la camiseta para dirigirse a él.

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo anti-racismo, deteniendo el partido unos ocho minutos ante la posibilidad de que jugadores como Kylian Mbappé abandonaran el campo. Letexier señaló que, al no haber escuchado el insulto directamente, no podía sancionar en el momento según las reglas de la IFAB (Regla 12).

El encuentro concluyó con victoria del Real Madrid por 0-1, pero el foco mediático se centró en el incidente de racismo, que provocó numerosas reacciones internacionales y la defensa del Benfica hacia su jugador.

Precedentes de sanciones por racismo en la UEFA

En la Liga Europa 2021, hubo un caso similar: Glen Kamara acusó a Ondrej Kúdela de insultos racistas con la boca tapada durante un partido entre Rangers y Slavia Praga. Finalmente, Kúdela fue sancionado con diez partidos de suspensión y Kamara con tres por agresión.

