Escándalo por racismo en la Champions: Vinícius y Mbappé acusan a Prestianni y activan el protocolo

La Champions League vuelve a estar en el centro de la polémica. El partido entre el Real Madrid y el Benfica quedó marcado por un nuevo episodio de racismo en el fútbol, luego de que Vinicius Jr denunciara un presunto insulto racista en pleno campo de juego.

Tras anotar un golazo al minuto 49, mismo que definió el partido, el delantero brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle proferido un insulto discriminatorio. La situación obligó al árbitro Davide Massa a activar el protocolo antirracismo de la UEFA, generando un parón de más de ocho minutos en el Estadio da Luz.

¿Qué pasó entre Vinicius Jr y Prestianni en la Champions League?

El encuentro entre el Benfica y el Real Madrid se detuvo desde el minuto 51:26 hasta el 59:40. No se había disputado ni un segundo tras el tanto que adelantó al conjunto blanco en la eliminatoria previa a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Vinicius corrió directamente hacia el colegiado para advertirle sobre la gravedad de los supuestos insultos. Davide Massa cruzó los brazos, señal inequívoca de la activación del protocolo contra el racismo en competiciones UEFA.

El brasileño incluso amagó con abandonar el terreno de juego, acompañado por Kylian Mbappé y varios compañeros. La tensión se apoderó del estadio mientras futbolistas y cuerpos técnicos discutían lo ocurrido.

Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him.



No hubo pruebas gráficas, pero el partido quedó bajo máxima tensión

Hasta el momento no existe prueba audiovisual clara del presunto insulto. Según lo observado en el campo, Prestianni habría hablado cubriéndose la boca con la camiseta.

Los capitanes Fede Valverde y Nicolás Otamendi fueron llamados por el árbitro para mediar en el conflicto. Incluso el técnico del Benfica, José Mourinho, se acercó a Vinicius para dialogar brevemente con él.

El clima se tornó aún más caliente tras la expulsión de un miembro del staff del club portugués, luego de un conato de enfrentamiento con Mbappé.

Mbappé explota contra el racismo y pide castigo ejemplar

Tras el encuentro, Mbappé no se guardó nada y lanzó declaraciones contundentes sobre el caso que sacude a la Champions League.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, aseguró el francés.

"PRESTIANNI le HA LLAMADO 5 VECES 'MONO' a VINICIUS".



En zona mixta profundizó: “Este tipo no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar”.

Sobre el estado emocional del brasileño, reveló: “Vinicius está muy triste”, y añadió con firmeza sobre el agresor: “Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”.

Arbeloa y Camavinga respaldan a Vinicius Jr

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también se pronunció tras el encuentro: “Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo”.

Por su parte, Eduardo Camavinga dejó clara la postura del vestuario blanco: “Hemos hecho un partido grande pero la fiesta no se da al final porque hay cosas que no son fútbol. Es malo para mi compañero y si le dice una cosa así a él, también me toca. Por eso hemos hecho bien al parar el partido porque, con cosas así, tolerancia cero”.

Y sentenció: “Con palabras así de feas que te tocan no se puede permitir, pero tenemos que apoyar Vinícius. Así es la vida y tenemos que seguir, pero tolerancia cero. La cosa no es parar diez minutos un partido, hay que pararlo por completo”.

La UEFA analiza sanciones tras el escándalo en la Champions

Ahora el caso queda en manos de la UEFA, que deberá revisar el acta arbitral y determinar si procede una sanción contra Gianluca Prestianni.

El resultado deportivo pasó a segundo plano ante un nuevo episodio de racismo en la Champions League, reabriendo el debate sobre medidas más severas y sanciones ejemplares en el fútbol europeo. La polémica amenaza con tener consecuencias disciplinarias en la máxima competición continental.

