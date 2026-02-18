La durísima sanción que arriesga Prestianni por su presunto racismo contra Vinícius

La UEFA abrió oficialmente el inicio de una investigación con el siguiente objetivo: descubrir qué le dijo el futbolista Gianluca Prestianni a Vinícius Jr. durante el duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. De confirmarse que se trató de un insulto o comentario racista, el argentino podría recibir una dura sanción disciplinaria.

Según ha publicado el diario español AS, la UEFA ha designado a un inspector de Ética y Disciplina para investigar las “denuncias de comportamientos discriminatorios” durante el partido de 16vos de final disputado en Lisboa.

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA deja claro que, de confirmarse un insulto racista, Gianluca Prestianni podría recibir al menos 10 partidos de sanción o quedar inactivo de las canchas de fútbol por un periodo de tiempo determinado.

“Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”, indica la normativa.

Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron un intenso duelo por la banda durante el partido entre Benfica y Real Madrid. Crédito: Pedro Rocha | Shutterstock

Qué pasó entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

Tras el gol del brasileño en el minuto 50, ambos tuvieron un cruce de palabras, típicas de la tensión dentro la cancha. Sin embargo, Vinícius reaccionó y salió corriendo hacia el árbitro francés François Letexier para notificarle que Prestianni supuestamente le llamó “mono”.

De inmediato, el colegiado cruzó los brazos formando una “X” para activar el protocolo antirracismo. Los futbolistas del Real Madrid salieron de la cancha, hubo señalamientos, mediaciones y, aproximadamente 10 minutos después, se reanudó el partido.

En el instante del presunto insulto racista, Prestianni tuvo la picardía de taparse la boca con su camiseta, por lo que ninguna cámara de televisión pudo captar qué le dijo a a Vinícius a través de la lectura de labios. Al no haber una prueba fehaciente, la situación se convierte en “la versión de Vini” contra “la versión de Prestianni”. Por tales motivos, no hubo tarjeta roja y el partido tuvo que continuar.

Durante los minutos de polémica, Kylian Mbappé también hizo señalamientos sobre Prestianni, lo que marcó otra discusión en el terreno de juego que acabó en una tarjeta amarilla para el francés. Más tarde, el atacante del Real Madrid aseguró a varios medios que el argentino llamó mono cinco veces a Vinícius.

“El número 25 (Prestianni); no quiero decir su nombre porque no lo merece, ha tenido palabras que son inaceptables. Ha metido su cara en la camiseta y ha ducho cinco veces a Vini que es un mono. Hemos perdido el control, no queríamos jugar más, porque es la Champions y no es una buena imagen para los niños”, expresó Mbappé a TNT Sports.

A lo largo de su carrera, Vini ha sido víctima de insultos racistas que él mismo se ha encargado de exponer públicamente. Uno de los momentos más complicados lo vivió en estadio Mestalla, sede del Valencia, donde él y otros compañeros señalaron a unos aficionados por soltar comentarios ofensivos por su color de piel.

Al tiempo, el futbolista de 25 años ha sido criticado continuamente por asumir conductas inapropiadas o provocativas durante los partidos. Aunque el talento de Vini es irrefutable, ganando dos Champions League con el Real Madrid, en 2022 y 2024, también es un jugador que suele causar polémica por sus comportamientos en la cancha.

José Mourinho, entrenador del Benfica, intenta mediar con Vinícius Jr. tras el presunto insulto racista de Prestianni. Crédito: Pedro Rocha | Shutterstock

