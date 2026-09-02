ICE arrestó a 121 inmigrantes durante una redada en un club nocturno latino

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 121 inmigrantes durante una redada realizada en un club nocturno latino de Memphis, Tennessee, en una de las operaciones migratorias más grandes registradas recientemente en el estado.

El operativo ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto en El Corralón, un establecimiento ubicado en Macon Road, en el vecindario de Berclair, una zona de Memphis con una importante comunidad inmigrante y numerosos negocios de propietarios extranjeros.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente que los 121 arrestos formaron parte de una operación denominada “Operation Corral Light”, encabezada por la oficina de ICE en Nueva Orleans y realizada junto con otras agencias federales y estatales.

ICE confirmó 121 inmigrantes detenidos

Según DHS, las autoridades ejecutaron órdenes federales y estatales durante el operativo. La agencia aseguró que, entre los detenidos, había inmigrantes con antecedentes relacionados con hurto, posesión de drogas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol, agresión, poner en peligro a menores y prostitución.

Sin embargo, el comunicado oficial difundió información individual únicamente sobre cinco de las 121 personas arrestadas. Entre esos casos, DHS mencionó a ciudadanos de Honduras y México con condenas o arrestos previos por delitos como hurto, posesión de cocaína, violencia doméstica y agresión agravada. Por ello, no puede concluirse a partir del comunicado que los 121 detenidos tuvieran antecedentes penales.

Testigos describieron un operativo de gran escala

Organizaciones comunitarias y medios locales habían informado inicialmente de más de 100 detenidos antes de que DHS confirmara la cifra definitiva.

Testigos observaron autobuses y camionetas utilizados para trasladar a las personas arrestadas, mientras agentes federales y otras fuerzas de seguridad permanecían alrededor del establecimiento.

Una orden de registro relacionada con el operativo también incluyó el decomiso de máquinas de apuestas, dinero, cajas registradoras y videos de vigilancia del establecimiento, según documentos obtenidos por Telemundo Tennessee.

Activistas cuestionan cómo se realizaron los arrestos

La operación provocó críticas de organizaciones de defensa de inmigrantes y dirigentes locales, que pidieron conocer con mayor detalle qué órdenes judiciales respaldaban las detenciones y a quiénes estaban dirigidas.

Representantes comunitarios cuestionaron si la existencia de una orden para registrar el establecimiento autorizaba también la detención migratoria de todas las personas que se encontraban dentro.

DHS, por su parte, defendió la operación y aseguró que forma parte de la estrategia federal para intensificar la aplicación de las leyes migratorias y combatir actividades delictivas.

El operativo de Memphis se suma a un incremento de los arrestos migratorios a nivel nacional durante los últimos meses y figura entre las mayores redadas de ICE registradas recientemente en Tennessee.

Sigue leyendo:

TSA alerta a millones que viajarán por Labor Day: el documento que deben revisar antes de ir al aeropuerto