Jaguar y Land Rover retiran más de 23,000 vehículos por una falla

Quedarse sin potencia mientras se conduce es uno de los escenarios que ninguna marca quiere enfrentar, y precisamente ese riesgo llevó a Jaguar y Land Rover a lanzar una nueva campaña de seguridad en Estados Unidos. El llamado a revisión alcanza a más de 23,000 vehículos de ambas firmas.

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La campaña, registrada por la NHTSA con el código 26V599000 y reportada el 17 de septiembre de 2026, está relacionada con un componente encargado de mantener activa la red eléctrica de 12 voltios.

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En determinadas circunstancias, una combinación de problemas eléctricos y de software puede provocar que el vehículo pierda potencia e incluso deje de funcionar.

El problema está en el convertidor

El componente señalado es el convertidor CC-CC, encargado de transformar la energía del sistema de propulsión para alimentar la red de bajo voltaje. En los vehículos electrificados, cumple una función similar a la que tradicionalmente realizaba el alternador.

La falla puede aparecer cuando existe una demanda eléctrica elevada o al momento de arrancar el vehículo. Si el convertidor deja de trabajar correctamente, la batería de 12 voltios podría quedarse sin la carga necesaria.

El resultado puede ser la pérdida de potencia durante la marcha y el apagado de las luces exteriores, una situación especialmente delicada cuando ocurre de noche o con poca visibilidad.

La Land Rover Defender 2026. Crédito: Land Rover. Crédito: Cortesía

Estos son los modelos afectados

La campaña incluye vehículos Land Rover de los años modelo 2019 a 2024 y algunos Jaguar fabricados entre 2021 y 2024.

Entre los afectados aparecen el Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Range Rover, Discovery Sport, Defender, Range Rover Velar y Discovery. En Jaguar, el llamado incluye al E-Pace y al F-Pace.

Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

La reparación será gratuita

Los propietarios no tendrán que asumir el costo de la solución. Jaguar y Land Rover realizarán una actualización de software en los concesionarios para corregir el funcionamiento del sistema.

Las primeras comunicaciones a los propietarios están previstas para el 13 de noviembre de 2026. Para resolver dudas relacionadas con la campaña, Land Rover habilitó el número 800-637-6837.

La medida busca evitar que una anomalía en el sistema eléctrico termine provocando una pérdida de potencia o deje al vehículo sin iluminación exterior mientras circula.

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