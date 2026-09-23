El McLaren Artura podría desaparecer de la gama en 2028

McLaren estaría preparando una renovación importante de sus deportivos y el Artura podría ser uno de los modelos que queden por fuera de esa nueva etapa. La posible salida estaría prevista para 2028, aunque la marca británica todavía no ha confirmado oficialmente ese calendario.

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El movimiento tendría sentido dentro de una gama que avanza hacia sistemas híbridos más potentes.

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El Artura fue concebido precisamente como uno de los grandes pasos de McLaren hacia la electrificación, pero ahora la compañía tendría planes para llevar esa tecnología mucho más lejos.

El Artura abrió una nueva etapa

Las primeras unidades del McLaren Artura llegaron a los clientes en 2022. El deportivo estrenó una plataforma desarrollada desde el comienzo para trabajar con propulsión híbrida enchufable y combinó un V6 biturbo de 3.0 litros con un motor eléctrico.

El McLaren Artura en la pista. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

El conjunto entrega 671 caballos de fuerza, aunque el camino hasta llegar al mercado fue complicado. Las entregas sufrieron retrasos y McLaren tuvo que detener temporalmente parte de la producción para solucionar problemas detectados en las primeras unidades.

Con el tiempo, la marca aplicó mejoras y amplió la familia con el Artura Spider. Sin embargo, su posible salida en 2028 significaría que el modelo tendría un ciclo comercial relativamente corto.

Un sucesor con más de 800 caballos

La posible despedida del Artura estaría relacionada con un nuevo deportivo que McLaren desarrolla internamente bajo el nombre P34. Su llegada estaría prevista para 2027 y utilizaría nuevamente una configuración híbrida con motor V6 biturbo.

McLaren Artura. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

La diferencia estaría en las prestaciones. El futuro modelo superaría los 800 caballos de fuerza combinados, una cifra considerablemente mayor que la del Artura y que marcaría un nuevo escalón dentro de la gama híbrida de la compañía.

El cambio no se limitaría a este modelo. Los 720S, 750S y 765LT también se acercan al final de sus respectivos ciclos, por lo que McLaren tendría por delante una renovación amplia de su oferta.

La transformación también podría llevar a la marca hacia nuevos segmentos. Entre los proyectos mencionados aparece un posible SUV, una categoría que ha ganado espacio dentro de las firmas de lujo y que podría ampliar considerablemente el alcance comercial de McLaren.

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