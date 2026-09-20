Dealer de EE.UU. admite vender airbags falsificados de Honda

La investigación contra un concesionario de Ohio terminó con una admisión de culpabilidad y dejó al descubierto un negocio particularmente delicado. John Bojorquez, propietario de JB Ohio Auto Sale, reconoció haber participado en el tráfico de airbags falsificados que eran vendidos como piezas originales de Honda.

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El caso se desarrolló entre agosto de 2024 y mayo de 2025 y, según las autoridades federales, involucró al menos 44 airbags enviados desde China.

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El problema no se limita a que los componentes fueran falsificados. Se trata de piezas cuya función puede marcar la diferencia entre sufrir una lesión grave o reducir sus consecuencias durante un choque.

Un envío fue declarado como luces nocturnas

La investigación encontró uno de los métodos utilizados para introducir los componentes a Estados Unidos. En agosto de 2024, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago un cargamento con 20 airbags falsificados.

La documentación presentada para esa mercancía indicaba que eran “luces nocturnas de escritorio”. Durante ese mismo mes también habrían llegado otros cuatro envíos del mismo remitente chino, con descripciones similares.

No está claro cuántos de esos cargamentos lograron superar los controles aduaneros ni cuántos airbags contenía cada uno. Tampoco se ha establecido que los 44 componentes identificados terminaran instalados en vehículos vendidos a clientes.

El peligro va más allá del fraude

Un airbag no es una pieza que pueda reemplazarse simplemente por otra de apariencia similar. El sistema debe responder correctamente ante un impacto y trabajar junto con sensores, módulos electrónicos y cinturones de seguridad.

Las autoridades advierten que un componente falsificado puede no desplegarse cuando corresponde, activarse de manera incorrecta o incluso expulsar fragmentos durante una colisión. El riesgo puede ser difícil de detectar porque el exterior del vehículo puede no mostrar ninguna señal evidente de que la pieza instalada no es original.

En mayo de 2025, durante una inspección federal en el negocio de Bojorquez, los investigadores encontraron varios de estos airbags. Algunos estaban guardados en una canasta de ropa y cubiertos con una toalla, según los documentos del caso.

Honda y los vehículos involucrados siguen sin conocerse

Hasta ahora, las autoridades no han informado qué modelos de Honda estarían relacionados con los componentes falsificados. Tampoco han publicado números VIN ni han establecido cuántos vehículos pudieron recibir esas piezas.

No se han reportado víctimas directamente vinculadas con el caso. Sin embargo, quienes hayan comprado un vehículo en JB Ohio Auto Sale podrían tener dudas sobre las reparaciones realizadas antes de la venta.

Sistema de airbag de Honda. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Bojorquez, de 35 años, se declaró culpable de tráfico de mercancía falsificada y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. La sentencia definitiva dependerá de las normas federales aplicables al proceso.

Para cualquier comprador que sospeche que su vehículo pudo recibir un airbag no original, revisar el historial del automóvil, conservar las facturas de reparación y confirmar el origen de las piezas puede ser especialmente importante.

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