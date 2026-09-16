La Ford F-150 2027 estrena motores, más tecnología y versión Carhartt

Ford decidió actualizar la F-150 para 2027 sin cambiar la esencia de una camioneta que sigue siendo referencia en Estados Unidos. La gran novedad tecnológica está en BlueCruise, que ahora podrá utilizarse mientras el vehículo lleva un remolque.

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La función BlueCruise con Towing permitirá utilizar la conducción manos libres en más de 130,000 millas de autopistas divididas previamente habilitadas por Ford. La herramienta estará disponible en las F-150 que incorporen BlueCruise, aunque el conductor tendrá que mantener la atención y la vista sobre la carretera.

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Ford asegura que más del 75% de los propietarios de F-150 utilizan sus camionetas para remolcar, por lo que esta incorporación apunta directamente a una de las tareas más habituales para sus clientes.

Los motores reciben cambios importantes

La gama mecánica también tiene novedades. El nuevo motor de acceso será un EcoBoost V6 de 3.0 litros, que reemplaza al anterior 2.7 litros. Aunque mantiene la potencia máxima, Ford afirma que ofrece una respuesta más refinada y entre 10% y 11% más de torque en condiciones habituales de conducción.

El V8 de 5.0 litros también gana protagonismo y vuelve a estar disponible en las versiones King Ranch y Platinum, algo que no ocurría desde 2023. Este propulsor desarrolla 400 caballos de fuerza y 410 libras-pie de torque.

También permanecen el EcoBoost V6 de 3.5 litros, con hasta 500 libras-pie de torque y capacidad de remolque de 13,500 libras, y el sistema híbrido PowerBoost de 3.5 litros, que llega hasta 570 libras-pie de torque y ofrece hasta 7.2 kW mediante Pro Power Onboard.

Así luce la Ford F-150 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Tremor y Raptor buscan ser más accesibles

Ford también movió algunas piezas en sus versiones enfocadas al todoterreno. La F-150 Tremor parte ahora de la STX y prescinde de ciertos elementos de comodidad para reducir equipamiento y concentrarse en sus capacidades fuera del asfalto.

La Raptor de entrada sigue una estrategia similar. La camioneta pierde elementos como el head-up display, los faros antiniebla, algunos componentes del sistema de sonido y el asiento eléctrico del pasajero. También incorpora una columna de dirección manual y pasa de un sistema B&O de 14 altavoces a uno de 8.

La Ford F-150 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Carhartt se suma a la familia F-150

La colaboración entre Ford y Carhartt llega ahora a la F-150 después de haber aparecido en la Super Duty. La nueva edición estará disponible como XLT Crew Cab 4×4 y tendrá una imagen claramente diferenciada.

La camioneta contará con rines de 20 pulgadas, gráficos exclusivos, emblemas Carhartt, estribos todoterreno y revestimiento protector para la caja. En el interior habrá asientos de dos tonos, costuras especiales, logotipos de la marca y alfombrillas para todo tipo de clima.

La F-150 2027 tendrá un precio inicial de $40,585 dólares. Para quienes quieran la nueva F-150 Carhartt, el precio partirá de $62,660 dólares.

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