Maserati se acerca a China con Huawei y JAC como posibles socios

Maserati podría estar a punto de dar uno de los giros más importantes de su historia reciente. La marca italiana estaría negociando con Huawei y JAC Group una alianza industrial que podría llevar tecnología y plataformas de origen chino a sus próximos vehículos.

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Las conversaciones, según dos fuentes, apuntan a una cooperación de largo plazo y tienen un objetivo bastante concreto.

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Stellantis quiere contar con una base tecnológica que permita reducir los costes de desarrollo y acelerar la llegada de nuevos productos. Si el acuerdo avanza, el primer modelo fruto de esta colaboración podría comenzar a fabricarse a finales de 2027.

El imponente Maextro S800. Crédito: Huawei. Crédito: Cortesía

Huawei y JAC entran en escena

Una de las piezas principales de la negociación es la plataforma Harmony Intelligent Mobility de Huawei. Esta arquitectura serviría como base para futuros Maserati, mientras JAC aportaría su experiencia en fabricación y desarrollo de vehículos.

El planteamiento también contempla diferencias según el mercado. En China, los vehículos desarrollados bajo este acuerdo podrían venderse con la marca de lujo Maextro, perteneciente a JAC Group. Para Europa, Norteamérica y otros mercados internacionales, los mismos productos llevarían los logotipos y el nombre de Maserati.

La fórmula permitiría a la marca italiana utilizar una tecnología ya desarrollada para reducir tiempos y gastos, mientras sus socios chinos tendrían acceso a un nombre con una larga trayectoria en el segmento de lujo.

Maserati GranTurismo. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

Las fábricas italianas necesitan trabajo

El posible acuerdo también tendría consecuencias dentro de Italia. Las plantas de Cassino y Módena atraviesan una etapa de baja actividad y necesitan nuevos proyectos que permitan aumentar sus volúmenes de producción.

Maserati cerró 2025 con menos de 8,000 vehículos vendidos en todo el mundo y registró pérdidas operativas ajustadas de 198 millones de euros. Convertida a dólares, esa cifra equivale aproximadamente a $231 millones de dólares, tomando como referencia un tipo de cambio cercano al cierre de ese periodo.

La llegada de nuevos modelos podría darle aire a las instalaciones italianas, especialmente en un momento en el que la producción de vehículos como los GranTurismo y GranCabrio no atraviesa su mejor momento.

Maserati Grecale 2025. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

Stellantis ya mira hacia socios asiáticos

La posible alianza no aparece de la nada. Stellantis ya ha establecido colaboraciones con fabricantes chinos y Antonio Filosa ha mostrado disposición a buscar acuerdos que permitan acelerar el desarrollo de nuevos productos.

El grupo mantiene además un plan de negocio de 60,000 millones de euros hasta 2030, unos $69.7 mil millones de dólares, según una conversión aproximada. En ese escenario, trabajar con compañías asiáticas puede convertirse en una herramienta para contener costes y ganar velocidad.

Maserati, mientras tanto, continúa dentro de Stellantis pese a los rumores que en distintos momentos han apuntado a una posible venta. Incluso BYD había mostrado interés por la marca, aunque aquellas conversaciones no terminaron en un acuerdo.

La decisión final todavía está pendiente y Stellantis tiene previsto presentar su estrategia de largo plazo en diciembre. Si las negociaciones con Huawei y JAC llegan a buen puerto, Maserati podría mantener su identidad italiana, pero con una parte importante de su próxima generación tecnológica desarrollada junto a compañías chinas.

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