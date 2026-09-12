Mejor no inventar: el jabón de platos puede dañar la pintura de tu auto

Lavar el auto con lo que tenemos a mano puede parecer una buena forma de ahorrar tiempo, pero algunos productos de uso doméstico pueden terminar afectando la carrocería. El jabón de platos es uno de ellos.

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Su capacidad para eliminar grasa también puede llevarse parte de la cera y otras protecciones de la pintura.

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Una investigación publicada en Materials Sciences and Applications encontró una degradación considerablemente mayor en superficies expuestas a detergentes domésticos frente a productos diseñados para vehículos.

Toyota Corolla celebra sus 60 años. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La pintura pierde protección

El problema no suele aparecer después de un solo lavado. El uso frecuente puede dejar el acabado más opaco y vulnerable a pequeños rayones y otros daños.

Especialistas en reparación y detallado recomiendan utilizar champús específicos para autos, preferiblemente con pH neutro. Estos productos están formulados para limpiar sin atacar innecesariamente las capas protectoras.

Se pausa el Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Cuidado con el sol y la suciedad

La técnica también importa. Lavar el vehículo bajo el sol puede hacer que el agua y el jabón se sequen rápidamente, dejando residuos sobre la superficie.

También es conveniente utilizar paños de microfibra y evitar esponjas o trapos que puedan retener partículas de suciedad. De lo contrario, la propia limpieza puede terminar provocando microarañazos.

Llega el esperado Mercedes-Benz GLA 2028. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Dos baldes pueden hacer la diferencia

Otro consejo sencillo consiste en utilizar dos recipientes. Uno puede contener el agua con champú y el otro servir para enjuagar el paño o la manopla.

Las herramientas utilizadas para limpiar las ruedas deberían mantenerse separadas de las destinadas a la carrocería. Así se evita trasladar grasa, polvo y pequeñas partículas abrasivas a la pintura.

El jabón de platos puede dejar el auto limpio, pero no necesariamente bien cuidado. Para conservar el acabado, lo mejor es utilizar productos pensados específicamente para la carrocería.

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