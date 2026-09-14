Hispano acusado de apuñalar en el cuello a un hombre durante una reunión en una iglesia de Long Island

Un hombre de Long Island fue acusado de apuñalar en el cuello a un hombre de 65 años durante una pelea ocurrida en el sótano de una iglesia del condado de Suffolk, informó la policía.

Daniel Escobar, de 33 años y residente de Bay Shore, presuntamente atacó a la víctima alrededor de las 8:30 p. m. del viernes, cuando ambos se encontraban en una reunión en la First United Methodist Church, en Amityville.

De acuerdo con las autoridades, el incidente comenzó con una pelea entre los dos hombres. En medio del altercado, Escobar habría utilizado un arma blanca y apuñalado a la víctima en el cuello antes de abandonar el lugar.

El hombre herido fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica por lesiones consideradas graves.

Escobar fue detenido horas después

Tras el ataque, los investigadores iniciaron la búsqueda del sospechoso.

La policía informó que Escobar fue localizado y detenido poco después de las 10:20 p. m., aproximadamente dos horas después de que se reportara la agresión.

El hombre fue trasladado a la Primera Comisaría y posteriormente llevado ante un tribunal del condado de Suffolk.

Escobar fue acusado formalmente de agresión en primer grado.

Durante su comparecencia, la jueza Mary Catherine Mullen ordenó que permaneciera detenido con una fianza fijada en $150,000 dólares en efectivo o una fianza de $300,000 dólares.

Está previsto que Escobar regrese ante el tribunal el jueves.

La policía aún investiga qué provocó la pelea

Las autoridades no han revelado qué provocó la disputa entre Escobar y la víctima.

Tampoco se ha informado qué tipo de reunión se celebraba en el sótano de la iglesia cuando ocurrió la agresión.

La First United Methodist Church alberga distintos grupos y actividades comunitarias, aunque las autoridades no han precisado cuál de ellos se encontraba reunido esa noche.

La investigación continúa mientras los detectives intentan establecer qué ocurrió antes del enfrentamiento y qué llevó a que la discusión terminara con un hombre herido en el cuello.

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