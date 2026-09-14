¿Quién se convirtió en la primera eliminada de “La Granja VIP 2”? 



La noche del domingo 13 de septiembre marcó el primer adiós en la nueva temporada de “La Granja VIP”. Abigail Pak, conocida popularmente como “La Coreañera”, se convirtió en la primera participante en abandonar la competencia tras no obtener los votos necesarios de la audiencia durante la gala de eliminación.

¿Cómo entró en la placa de nominados?

La creadora de contenido llegó a la instancia decisiva tras haber quedado en la placa junto a otros tres concursantes que también se encontraban en riesgo: Manelyk González, Kevyn Contreras —más conocido como “El Bicolor”— y Rafael Mercadante. Sin embargo, fue el veredicto del público el que determinó que Abigail debía ser la primera en dejar la granja.

Según se conoció, “La Coreañera” terminó en la placa de nominados después de que Julio Camejo, quien se desempeñó como Capataz durante la primera semana, tomara la decisión de ponerla en la cuerda floja. Ese factor, sumado a la falta de apoyo suficiente por parte de los televidentes, selló su destino en el reality show.

La salida de Abigail Pak representa el primer golpe para la competencia, que apenas comienza a definir a sus favoritos. Mientras tanto, Manelyk González, Kevyn Contreras y Rafael Mercadante continúan en carrera tras haber superado esta primera prueba de fuego.

De momento, González se perfila como la participante más fuerte de la competencia.

Seguir leyendo:

· Manelyk González y Julio Camejo se besan en “La Granja VIP 2”

· Niurka Marcos y Manelyk González protagonizan fuerte pelea en “La Granja VIP”

· ¿Manelyk le da la espalda a Telemundo y elige “La Granja VIP 2” de TV Azteca?