Manelyk González y Julio Camejo se besan en “La Granja VIP 2”

La segunda temporada de “La Granja VIP” viene con todo y esta primera fiesta temática lo demostró. En una dinámica entre los participantes, conocida como “verdad o reto”, se produjo un interesante acercamiento entre Manelyk González y Julio Camejo que terminó en un beso.

La tensión de la noche comenzó a escalar cuando Pascal Nadaud retó a Julio Camejo a realizar un baile sexy dirigido a la reina de los realities. El actor y actual capataz eligió a Manelyk, acercándose a ella para culminar la coreografía con un beso en el cuello.

Minutos más tarde, la dinámica se intensificó por iniciativa de Kevyn Contreras, conocido como “El Bicolor”, quien propuso que Camejo le diera un beso “cachondo” a la influencer. Y fue así que le pidieron que durara al menos cinco segundos.

Ambos cumplieron el desafío frente al resto de los granjeros, quienes presenciaron la escena y reaccionaron entre risas.

Manelyk también besó a Kevyn Contreras

En medio de los retos, Manelyk González también fue desafiada a besar a otro compañero, optando por Kevyn Contreras; sin embargo, en esta ocasión el intercambio se limitó a un simple “piquito”.

Durante la actividad, los concursantes también conversaron acerca de sus comportamientos y lo que están viviendo dentro del programa de telerrealidad. Por ejemplo, Azalia Ojeda expresó su desconfianza hacia Mónica Escobedo, esto debido a que cree que Escobedo no se ha posicionado por nadie en el reality show.

Por otro lado, durante una pregunta realizada por Natalia Alcocer a La Bebeshita sobre si tendría intimidad con “El Bicolor” en un escenario hipotético, esta última respondió que sí lo haría, pero sin enamorarse.

Otro momento importante fue cuando Kunno le propuso a Ivonne Montero señalar a la persona con mayor probabilidad de traicionar al grupo, apuntando la actriz hacia Natalia Alcocer. Por su parte, Kenny confesó que preferiría la expulsión de Niurka debido a que, según su percepción, transmite “muy mala vibra”.

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