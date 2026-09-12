“La Granja VIP 2”: conoce cómo van las votaciones este 12 de septiembre

La primera semana de “La Granja VIP 2026” ya tiene a sus cuatro primeros nominados en riesgo de abandonar la competencia. A diferencia de otros realities, en este hay dos dinámicas que marcan la pauta: “La Traición” y “La Salvación”, las cuales pueden cambiar la placa de nominación en el último minuto.

Durante la Asamblea, los propios granjeros votaron para enviar a Mónica Escobedo y Rafa Mercadante a la zona de riesgo. De esta forma, ambos se sumaron a dos participantes que ya cargaban con una nominación previa: María Karunna y Kevyn Contreras, conocido como “El Bicolor”.

Karunna no solo obtuvo la salvación, también el privilegio de cambiar la placa, mediante la actividad conocida como “La Traición”, y por eso los nuevos nominados son: Manelyk González, Kevyn Bicolor, Rafael Mercadante y La Coreañera

¿Quién es el favorito según las encuestas?

TV Azteca no ha revelado cifras oficiales de la votación del público, pero una encuesta difundida en la página de Facebook Vaya Vaya ofrece una idea de cómo perciben los seguidores del programa la situación de cada nominado:

Manelyk González: 45 %

Kevyn Bicolor: 23 %

Rafael Mercadante: 21 %

La Coreañera : 11%

Encuesta de Vaya Vaya en Facebook. Crédito: Vaya Vaya.

Según esta encuesta no oficial, la participante que puede salir es La Coreañera, cuyo nombre real es Abigail Pak. Se trata de una creadora de contenido que fusiona sus raíces coreanas con las mexicanas.

Dónde seguir las galas

Las transmisiones de La Granja VIP 2026 pueden verse por televisión abierta a través de Azteca Uno, además de las plataformas digitales de TV Azteca.

Para ver “La Granja VIP” en Estados Unidos, los espectadores pueden seguir al reality por medio de las redes oficiales y buscar resúmenes diarios en YouTube.

La gala de eliminación se transmite los domingos a las 08:00 p.m., hora México, conducida por Adal Ramones. La primera expulsión de la temporada está programada para este domingo 13 de septiembre de 2026, cuando se conocerá quién de los cuatro nominados deja la competencia.

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