¿Manelyk le da la espalda a Telemundo y elige “La Granja VIP 2” de TV Azteca?

La creadora de contenido y experta en realities, Manelyk González, será parte de la segunda temporada de “La Granja VIP 2”. Al parecer, Mane contó con dos fuertes ofertas para volver al mundo de los realities de televisión. Una fue por parte de Telemundo para “Juego de Villanos” y la segunda propuesta fue “La Granja VIP 2”.

A través de sus redes sociales brindó pistas sobre lo que estaba por venir. E incluso dijo: “La decisión está más que tomada, no hay vuelta atrás“. Para después agregar: “Estoy muy emocionada”. “Creo que tomé la decisión correcta”.

Hoy todos los rumores fueron confirmados y Manelyk será parte de “La Granja VIP 2” de manera oficial y dice sentirse muy ilusionada por este nuevo proyecto. “Yo, como tomo la decisión para entrar a un reality o a un proyecto, no le pregunto a nadie. “Si le pregunto a alguien, es como que se te empieza a llenar la cabeza de muchas opiniones”, aseveró.



Manelyk en la granja hace que se refuercen esas opiniones que señalan dicho reality como una versión de lo que podría haber sido “La Casa de los Famosos All-Stars 2” de Telemundo, porque junto a la ex de Caramelo estarán: Kunno, Niurka, Bebeshita, Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Fernando Lozada.

La segunda temporada de “La Granja VIP 2” tiene como fecha de estreno el domingo 6 de septiembre en el horario de las 8:00 p.m. por Azteca Uno.

Hablemos de “Juego de Villanos”

De momento sabemos que “Juego de Villanos” es el nuevo reality de Telemundo; estaría por estrenarse este año y contará con la participación de famosos como: Luca Onestini, Aleska Génesis, Gina Calderón, Sergio Mayer, Julia Argüelles y Noemi Mejía.

El programa tendrá una dinámica similar a la del reality de “Los 50”, sin la intervención del León como anfitrión, pero sí con dinámicas similares a las de dicho programa, en donde los participantes serán verdaderos villanos de unos y otros hasta alcanzar la eliminación de los más débiles.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno y su respectivo horario. Así como los nombres de los posibles conductores del programa. Algunos rumores apuntaban a que Aleska podría ser la conductora y no una participante.

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