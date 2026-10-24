San Bernardino pagará $51.8 millones por la muerte de hombre con problemas de salud mental

La muerte de Antonio Garza Jr., un hombre cuya familia buscó ayuda ante el deterioro de su salud mental, tendrá una consecuencia millonaria para el condado de San Bernardino, California. Un jurado federal determinó que el Departamento del Sheriff es responsable de su fallecimiento y otorgó $51.8 millones a su madre, tras un juicio civil que volvió a poner bajo escrutinio el uso de la fuerza policial.

El veredicto, emitido por unanimidad después de siete días de juicio, responsabiliza a la corporación por las acciones de los agentes Nicholas Kridner y Bill Abernathy, señalados por el uso excesivo de la fuerza, violaciones a los derechos civiles y muerte por negligencia.

Según la información proporcionada sobre el caso, los abogados de la familia consideran que se trata de la indemnización más alta en la historia de California por un tiroteo policial.

Una persecución que terminó con más de una veintena de disparos

Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2023, después de una persecución de aproximadamente 35 minutos que comenzó en Yucca Valley, donde Garza había provocado un incendio, y terminó en Palm Springs.

De acuerdo con una autopsia independiente presentada durante el proceso, los agentes dispararon contra Garza en 21 ocasiones, 14 veces inicialmente y otras siete cuando ya había caído al suelo. El informe señala que recibió impactos en la espalda y mientras se encontraba tendido.

Los policías no llevaban cámaras corporales, pero un automovilista grabó parte del enfrentamiento sobre la Interestatal 10.

En las imágenes, según la descripción presentada del video, Garza sostiene un palo de golf y responde a una orden policial: “No, me van a disparar, hermano”.

Los agentes sostuvieron que el hombre levantó el objeto y lo blandió hacia uno de ellos antes de que ambos abrieran fuego. La defensa del condado también señaló la presencia de metanfetamina en su organismo.

La familia buscó ayuda antes del desenlace

La historia también expone las dificultades que enfrentaron sus familiares para conseguir atención. Garza había sido declarado mentalmente incompetente para ser juzgado en 2022 y esperaba una cama en un centro estatal de tratamiento.

Fue liberado el 24 de enero de 2023. Cuando acudió a buscar atención, le informaron que existía una lista de espera de seis meses.

“Nadie quiso intervenir para ayudar a nuestro hermano”, dijo su hermana, Silvia Garza-Littman.

La abogada Rebecca Brown describió el desenlace como “la ejecución de un hombre con problemas mentales”.

El jurado concedió distintas indemnizaciones por sufrimiento, pérdida de afecto, daños físicos y emocionales, además de perjuicios económicos y violaciones a derechos civiles. También impuso $10 millones en daños punitivos contra los dos agentes.

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