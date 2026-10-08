Congresista llama “daños colaterales” a inmigrantes y dice: “Gracias a Dios nos deshacemos de la basura”

El debate sobre las deportaciones de inmigrantes volvió a quedar marcado por una declaración del congresista republicano Greg Murphy, quien describió como “daños colaterales” a algunas personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos y que pueden verse afectadas por los operativos del ICE.

Durante una aparición el miércoles en el programa Wake Up America Early, de Newsmax, Murphy hablaba sobre la cifra de personas que, según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habían sido arrestadas por ser identificadas como terroristas conocidos.

Murphy calificó la cifra de “aterradora”, pero después llevó la conversación hacia las historias de personas que tienen vínculos de larga duración con Estados Unidos.

El congresista se refirió a casos de individuos que, dijo, “han estado aquí durante 35 años” y planteó que algunas personas pueden terminar siendo afectadas por las acciones de las autoridades migratorias.

Rep. Greg Murphy describes people who have lived in America for decades and have families here and are brutally deported by ICE as "collateral damage," and says "thank God we're getting rid of the garbage that's in our country:" pic.twitter.com/UYemYs0jap — Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2026

Fue entonces cuando utilizó la expresión “daños colaterales” y posteriormente afirmó: “Gracias a Dios nos estamos deshaciendo de la basura que hay en nuestro país”.

Los comentarios del político se produjeron en medio de la intensificación de las operaciones migratorias de la administración de Donald Trump.

El alcance de los operativos del ICE

El contexto de las palabras de Murphy es una campaña de control migratorio que ha incrementado de manera considerable las detenciones. Reuters informó que las detenciones del ICE llegaron a casi 51,000 en agosto, mientras las deportaciones se mantuvieron alrededor de 1,200 diarias. Más de tres cuartas partes de los arrestados recientes no tenían antecedentes penales, según el reporte.

El impacto también ha alcanzado a familias con vínculos profundos en Estados Unidos. Una investigación de The Associated Press identificó al menos 52 casos de padres o cónyuges de militares en servicio activo detenidos desde el inicio del segundo mandato de Trump. Al menos seis fueron deportados y uno se fue por cuenta propia.

Uno de los casos documentados por la agencia citada involucra a familiares de militares que habían buscado regularizar su situación migratoria y terminaron bajo custodia federal.

Una discusión que llega a las elecciones

Las declaraciones de Murphy también adquieren relevancia política porque el congresista busca reelegirse en el tercer distrito de Carolina del Norte.

Murphy obtuvo 77.4% de los votos en 2024, aunque el panorama de la contienda ha cambiado después de una redistribución electoral. Una encuesta de Tulchin Research, realizada entre el 27 de julio y el 2 de agosto entre 600 votantes probables, registró a Murphy con 44% frente a 41% de su rival demócrata Raymond Smith Jr., con un margen de error de 4 puntos.

El tema migratorio se mantiene así como uno de los puntos de confrontación de la campaña, mientras las acciones del ICE continúan alcanzando a personas con años de residencia, familias militares y ciudadanos estadounidenses.

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