Hija de mexicano muerto bajo custodia del ICE denuncia abandono: “Necesitaba medicina”
Emiliano Andrade, residente permanente de 56 años, murió en un centro de detención en Texas; México prepara una denuncia penal por el caso
La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, un mexicano de 56 años que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dejó a su familia con preguntas sobre la atención médica que recibió durante su detención. Su hija, Stefani Andrade, sostiene que su padre necesitaba medicamentos y no habría recibido la atención que requería.
El hombre, originario del estado de Hidalgo y residente de Dallas desde hacía décadas, falleció en un centro de detención de Laredo, Texas, operado por la empresa GEO Group. Tras conocerse el caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que presentará una denuncia penal para que se investiguen las circunstancias de su muerte.
De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, la familia comenzó a preocuparse al notar que Emiliano perdía peso durante las videollamadas. Su hija describió el dolor que atraviesan en una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios.
“Creemos que no recibió la atención médica que necesitaba desesperadamente”, escribió Stefani en GoFundMe. También recordó que su padre era mucho más que un nombre en un registro: “Merecía ser tratado con dignidad, compasión y cariño”.
El ICE reconoció que era residente permanente
Andrade llevaba bajo custodia migratoria desde junio, cuando fue detenido al regresar a Estados Unidos después de viajar en autobús a México. Según el relato familiar, trabajaba como pintor y había construido su vida en Dallas, donde nacieron sus tres hijos. En México, además, avanzaba con la construcción de una casa a la que esperaba volver algún día.
El ICE confirmó al diario que Andrade era residente permanente legal, pero afirmó que había obtenido ese estatus mediante presuntos medios fraudulentos, al no declarar un arresto previo durante el proceso de revisión. La agencia señaló que el hombre enfrentaba un procedimiento de expulsión ante un juez de inmigración y aseguró que estaba recibiendo el debido proceso.
La familia, sin embargo, cuestiona la atención que recibió durante su reclusión. Según el mismo reporte, sus allegados no fueron notificados directamente por el ICE de su fallecimiento: se enteraron a través del servicio de autopsias.
México prepara una denuncia por la muerte
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno mexicano brindará apoyo legal a sus ciudadanos en Estados Unidos mediante la red consular. “Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo, y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos”, declaró durante su conferencia de prensa.
El caso se suma a una serie de fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria estadounidense. La investigación Muerte bajo detención, elaborada por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, documentó deficiencias en la atención médica, condiciones insalubres y falta de rendición de cuentas en centros del ICE.
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