México denunciará en EE.UU. la muerte de un connacional bajo custodia migratoria en Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su Gobierno interpondrá una denuncia en Estados Unidos tras confirmarse el fallecimiento de un connacional en un centro de detención migratorio, al tiempo que ordenó un refuerzo en la red consular mexicana para garantizar “la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su secretario, Roberto Velasco, inició las gestiones de apoyo con los familiares de la víctima.

“Ayer mismo estuvo Roberto en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, declaró la gobernante mexicana.

El caso corresponde al fallecimiento de Emiliano Andrade Covarrubias, un ciudadano mexicano de 56 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el Centro de Procesamiento Río Grande en Laredo, Texas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum detalló que el ciudadano mexicano se encontraba privado de la libertad por las autoridades migratorias estadounidenses desde el junio pasado y padecía enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Según explicó, con base en las comunicaciones recabadas por el personal diplomático, existen indicios de que la persona no habría recibido la atención médica adecuada ni el suministro de sus medicamentos por parte de las autoridades del recinto.

“La familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, señaló la presidenta.

Ante estos hechos, Sheinbaum anunció que México va a “reforzar que nuestros consulados, en el marco de sus atribuciones, pues garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior, y particularmente aquellos que son detenidos”.

“Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos; en el Gobierno de México, en la presidenta, siempre van a tener una aliada, nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior”, reafirmó.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que la muerte de Andrade Covarrubias elevara a 18 el número de mexicanos fallecidos bajo custodia de las autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio en Estados Unidos desde enero de 2025. EFE