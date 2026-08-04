Muere un inmigrante salvadoreño en Delaney Hall, el centro de ICE en Nueva Jersey

El fallecimiento del inmigrante salvadoreño Edwin Jovanny López Cornejo mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a colocar en el centro del debate las condiciones de detención y la atención médica en Delaney Hall, un centro migratorio de Nueva Jersey que ha sido objeto de protestas y denuncias durante los últimos meses.

López Cornejo, de acuerdo con su familia, tenía 39 años y llevaba aproximadamente seis semanas detenido cuando sufrió una emergencia médica el pasado fin de semana. Sus familiares sostienen que las autoridades no le proporcionaron el tratamiento que necesitaba para controlar la diabetes y las convulsiones derivadas de la epilepsia que padecía.

Su hermano afirmó que el salvadoreño tenía medicamentos recetados de por vida y aseguró que “esas pastillas no se las suministraron” durante su permanencia en el centro. López Cornejo deja una hija de 12 años. Su madre, María Cornejo, aseguró a Noticias Telemundo que habló con él por última vez el viernes, cuando le comentó que se sentía mal.

También relató que posteriormente sufrió una caída dentro del centro de detención y sostuvo que los agentes de ICE “solo llegaron a sacarlo para mandarlo al hospital, pero mi hijo ya no llevaba vida”.

We just got back from Delaney Hall and we can confirm that Edwin Jovanny Lopez Cornejo died on Saturday while in ICE’s custody.



More on what we heard today at Delaney: pic.twitter.com/84pzCSFpva — Rep. Rob Menendez (@RepMenendez) August 3, 2026

Familia denuncia negligencia; ICE defiende su actuación

María Cornejo aseguró que fue el hospital, y no las autoridades migratorias, quien le notificó el fallecimiento de su hijo. Según su versión, los médicos le informaron que López Cornejo llegó sin signos vitales. “Fue negligencia médica, porque tampoco le dieron los auxilios que él necesitó. Mi hijo no tenía vicios, no tenía récord [criminal], era un excelente hijo”, declaró la madre al programa AHORA 360 de Noticias Telemundo.

ICE informó que el detenido sufrió una “emergencia médica”, por lo que el personal del centro llamó al 911 antes de trasladarlo a un hospital. La agencia sostuvo que López Cornejo recibió “cuidados de salud apropiados” y señaló que la causa oficial de la muerte permanece pendiente de los resultados de las investigaciones médicas.

La agencia también indicó que el migrante tenía 41 años, mientras que su familia sostiene que tenía 39.

MAYOR RAS J. BARAKA STATEMENT ON DEATH OF DELANEY HALL DETAINEE pic.twitter.com/wGjXovYhlK — City of Newark (@CityofNewarkNJ) August 3, 2026

Delaney Hall acumula denuncias y nuevas exigencias de investigación

La muerte ocurre en un momento en que Delaney Hall enfrenta crecientes cuestionamientos por presuntas deficiencias en la atención médica, condiciones insalubres y malos tratos. Antes de este caso, el migrante haitiano Jean Wilson Brutus falleció en el mismo centro en diciembre de 2025. La representante federal demócrata por Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman, afirmó que, de confirmarse que al detenido se le negó acceso a medicamentos esenciales, el caso podría representar una grave violación de sus derechos.

“Edwin había vivido en Estados Unidos desde niño. Todo da cuenta de que era un integrante íntegro y respetable de su comunidad”, señaló en un comunicado.

Por su parte, la oficina de Nueva Jersey de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) sostuvo que la tragedia refleja las condiciones que, según la organización, prevalecen en numerosos centros de detención migratoria, donde con frecuencia se denuncia la falta de atención médica adecuada.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, reiteró su llamado para clausurar Delaney Hall tras conocerse el fallecimiento. El caso también coincide con un aumento de muertes bajo custodia de ICE. Organizaciones civiles estiman que más de 20 personas han fallecido en centros de detención durante el último año.

Además, critican una reciente modificación en la política de la agencia que elimina la obligación de reportar públicamente las muertes de personas que fallecen después de haber sido trasladadas o liberadas de custodia, medida que, aseguran, reduce la transparencia y dificulta la rendición de cuentas. Mientras continúan las investigaciones sobre la causa oficial del fallecimiento, la familia de López Cornejo exige una investigación independiente y responsabilidades. “Exijo una respuesta, exijo que haya justicia no solo por mí y por mi hijo sino por todo lo que está pasando”, expresó María Cornejo.

Sigue leyendo: