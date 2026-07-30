Muere inmigrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de ICE en Georgia

La muerte de un migrante mexicano que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia desató nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la agencia de haber retrasado la atención médica que requería el joven, quien padecía leucemia.

Priciliano Trejo, de 29 años y conocido entre sus familiares como “Yanito”, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia, días después de haber sido trasladado desde el Centro de Detención de Stewart, una de las mayores instalaciones para inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con su familia y con organizaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo fue detenido por agentes de ICE en Carolina del Norte y posteriormente enviado al centro de detención en Georgia.

Los familiares aseguraron que el 6 de julio comenzó a sentirse mal y solicitó atención médica debido al avance de la enfermedad que padecía. Sin embargo, denunciaron que no recibió asistencia durante ocho días y que fue llevado al hospital hasta el 13 de julio. Dos días después, el mexicano cayó en coma.

Las organizaciones señalaron que fue entonces cuando ICE notificó a la familia para transferirles la custodia del joven. Trejo murió nueve días después, ya fuera de la custodia directa de la agencia migratoria.

ICE detain 29 year old man?30 days later he was dead.



"He was completely fine, everything started in ICE," father said.



No medical care given until too late?couldn't walk & vomiting blood.



ICE claim he was "technically released" to doctors?so shouldn't count as official death.? pic.twitter.com/l7mo0NhvRR — LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) July 30, 2026

Organizaciones exigen respuestas y el cierre del centro

Los grupos defensores sostienen que, al haber sido entregado a sus familiares antes de su fallecimiento, existe la posibilidad de que el caso no sea contabilizado oficialmente como una muerte ocurrida bajo custodia de ICE. “Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, afirmó Priyanka Bhatt, abogada de Project South.

Por su parte, Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, expresó que la organización se encuentra “profundamente” entristecida e indignada por el fallecimiento.

Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, dijo que la muerte de Trejo se suma a una “larga lista” de personas fallecidas en el Centro de Detención de Stewart, donde, según la organización, ya se han registrado 15 decesos. Agregó que el padre del joven exige una explicación sobre el rápido deterioro de su salud y reclama una investigación.

Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights, reiteró el llamado para cerrar ese centro de detención, al asegurar que enfrenta desde hace años denuncias por presuntas condiciones inhumanas y deficiencias en la atención médica.

Hasta el cierre de esta información, ICE no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso. De acuerdo con Human Rights Watch, al menos 52 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el 4 de junio de 2025.

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