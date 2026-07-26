Marchan en Los Ángeles con 73 ataúdes simbólicos exigiendo justicia por muertes de inmigrantes

Las calles del centro de Los Ángeles, California, fueron la ruta que siguió una marcha organizada este sábado por personas que exigen poner fin a la deportación masiva de inmigrantes ordenada por el presidente Donald Trump.

Lo destacado del evento es que durante el trayecto algunos de los participantes cargaban pequeños ataúdes de cartón y en color negro en memoria de los extranjeros carentes de estatus legal que han perdido la vida durante algún operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La manifestación solidaria con las familias de los fallecidos fue bautizada como “Justicia para Lorenzo. Justicia para Johan. Justicia para todos. Abolir ICE”.

Los nombres de los inmigrantes señalados se refieren a los casos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quienes perdieron la vida en operativos del ICE llevados a cabo por separado tanto en Texas como en Maine.

Con respecto al primero, era propietario de una empresa de construcción y un oficial del ICE le disparó presuntamente para evitar ser arrollado por la camioneta que conducía.

Presuntamente, el inmigrante se negó a detenerse durante un control de tráfico llevado a cabo el 7 de julio cerca de las 7 am en Houston, Texas.

En cuanto al caso del sudamericano Joan Sebastián, tenía 26 años y falleció el 13 de julio luego de que un agente de ICE le disparó durante un operativo de detención relacionado con una orden final de deportación.

Exigiendo mayor empatía con los extranjeros carentes de estatus legal, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos religiosos convocaron a la ciudadanía a salir a las calles de Los Ángeles en protesta por la conducta asumida por las autoridades migratorias al momento de cumplir la orden del gobierno federal de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

La representación fúnebre que pasó frente al Ayuntamiento de Los Ángeles incluyó nombres de los 53 inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE a partir de que Trump asumió la presidencia por segunda ocasión.

“Debemos unirnos para defendernos y honrar a los trabajadores inmigrantes y jornaleros, quienes soportan lo peor del odio antiinmigrante mientras construyen nuestras comunidades y defienden los derechos humanos. Hoy nos reunimos para llorar su pérdida y exigir el fin del reino de terror del ICE“, expresó ante varios representantes de los medios informativos, Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

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