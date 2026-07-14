Protestas en NY por “Lorenzo, Johan y todas las víctimas del ICE”; reclaman justicia por muertes de inmigrantes

Decenas de personas se congregaron este martes en Foley Square, en el bajo Manhattan, para exigir justicia por las muertes de los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, quienes fallecieron en incidentes separados durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La manifestación reunió a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, activistas y residentes que reclamaron una investigación exhaustiva sobre ambos casos y cuestionaron las tácticas empleadas por la agencia federal.

Con pancartas con mensajes como “Justicia para Lorenzo, Johan y todas las víctimas del ICE”, los asistentes expresaron su solidaridad con las familias de los fallecidos y denunciaron lo que consideran un incremento en el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias. A lo largo de la concentración también se escucharon consignas a favor de las comunidades inmigrantes y llamados para reformar o incluso eliminar la agencia federal.

Las protestas surgieron después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años y padre de tres hijos, muriera el 7 de julio en Houston, Texas, durante un operativo del ICE. Días después, el lunes, Johan Sebastián Guerrero, un colombiano de 26 años y padre de una niña, falleció tras otro enfrentamiento con agentes en Biddeford, Maine.

Demonstrators have gathered in New York’s Foley Square in protest of recent ICE killings. pic.twitter.com/aXk0DM98fi — Dean_Moses (@Dean_Moses) July 14, 2026

Exigen investigaciones independientes sobre ambos casos

Diversos grupos proinmigrantes, entre ellos la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Partido para el Socialismo y la Liberación, encabezaron la convocatoria y solicitaron que las investigaciones federales determinen si los agentes involucrados actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Los organizadores también recordaron a otras personas fallecidas este año durante acciones relacionadas con el ICE, entre ellas Renee Nicole Good y Alex Pretti, cuyos casos igualmente han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

Durante la protesta, varios participantes afirmaron que las recientes muertes reflejan la necesidad de revisar las políticas de aplicación de las leyes migratorias. Algunos manifestantes pidieron la abolición del ICE, mientras otros insistieron en que los responsables enfrenten consecuencias legales si las investigaciones concluyen que hubo uso excesivo de la fuerza.

Las autoridades federales sostienen que en ambos casos los agentes dispararon al considerar que existía un riesgo inmediato para la seguridad pública. De acuerdo con la versión oficial, Salgado Araujo habría intentado utilizar su vehículo como arma durante el operativo en Texas, mientras que Guerrero presuntamente aceleró su automóvil hacia los agentes cuando intentaba abandonar el lugar en Maine.

Crece la presión sobre el ICE por sus operativos

Las manifestaciones no se limitaron a Nueva York. En Boston también se realizaron concentraciones donde los asistentes exigieron justicia para ambos inmigrantes y reclamaron una mayor supervisión sobre las acciones del ICE. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó preocupación por los recientes hechos y reiteró su rechazo a que aumenten los operativos migratorios en las calles de la ciudad. La mandataria señaló que no desea ver a más personas detenidas en la vía pública ni que ocurran nuevas muertes durante este tipo de intervenciones.

Mientras se desarrollan las investigaciones federales, trascendió de manera extraoficial que el ICE habría suspendido temporalmente la mayoría de sus operativos de control en vehículos Crédito: EPA/Sarah Yenesel | EFE

Mientras tanto, distintos medios estadounidenses informaron que el ICE habría suspendido temporalmente la mayoría de las inspecciones vehiculares tras los recientes tiroteos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional evitó confirmar esa información y señaló únicamente que la agencia evalúa de manera constante sus procedimientos para proteger tanto a sus agentes como al público.

Las investigaciones federales sobre ambos casos continúan abiertas. En tanto, organizaciones defensoras de los inmigrantes adelantaron que mantendrán las movilizaciones y seguirán presionando para obtener respuestas sobre las circunstancias en que murieron Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, así como para exigir mayor transparencia en los operativos migratorios realizados en Estados Unidos.

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