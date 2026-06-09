Muere otro inmigrante bajo custodia de ICE; suman 19 fallecidos en 2026

Un inmigrante georgiano de 43 años murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, convirtiéndose en la decimonovena persona fallecida en un centro de detención migratoria en lo que va de 2026, según informaron este lunes las autoridades estadounidenses.

La víctima fue identificada como Mamuka Artmeladze, originario de Georgia. De acuerdo con la información oficial, fue encontrado inconsciente la noche del 4 de junio dentro de su celda en el Centro Correccional Winn, una instalación que en los últimos meses ha enfrentado denuncias por presunta negligencia en la atención a los detenidos.

Aunque personal médico le brindó asistencia de emergencia y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, el inmigrante fue declarado muerto aproximadamente dos horas después. Hasta el momento, la causa de muerte permanece bajo investigación y se espera el resultado de la autopsia.

Centro de detención bajo investigación

El fallecimiento de Artmeladze representa el segundo registrado en menos de dos meses dentro del Centro Correccional Winn, ubicado en Luisiana. La instalación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que han denunciado posibles deficiencias en la atención médica y en las condiciones de reclusión.

Según ICE, Artmeladze fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en septiembre de 2022. Aunque recibió libertad condicional, no cumplió con la instrucción de presentarse ante las autoridades migratorias en el plazo establecido.

Aumentan las muertes bajo custodia migratoria

El inmigrante volvió a ser arrestado el pasado 5 de febrero durante un operativo dirigido a conductores de vehículos comerciales que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad pública.

Con este caso, ya son 19 los inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE en 2026, una cifra que mantiene la atención sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.

Los registros muestran además que 2025 cerró con 32 muertes bajo custodia de ICE, el número más alto reportado en más de dos décadas. Organizaciones civiles han solicitado mayor supervisión de los centros de detención y una revisión de los protocolos médicos para evitar nuevas tragedias.

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