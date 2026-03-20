Hechos de la semana en inmigración: Mullin “suaviza” el tono, pero muere otro inmigrante y ICE envía multas millonarias

En su primera audiencia de confirmación, el nominado a dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el senador republicano Markwayne Mullin, usó un tono conciliador y aseguró que para ingresar a hogares y negocios los agentes migratorios deberán contar con órdenes judiciales contrario a la práctica de la saliente secretaria Kristi Noem.

Sin embargo, una cosa es lo que quieran hacer creer y otra es la realidad y por más que Mullin suavice el tono, las políticas migratorias extremas de Trump siguen manifestándose a través del país de diversas formas.

Mullin fue cuestionado sobre la práctica de fijar cuotas de arrestos toda vez que la administración Trump aspira a detener hasta 3,000 inmigrantes diarios con miras a remover un millón por año.

El senador de Oklahoma aseguró que no le han pedido cuotas pero que es Trump “quien establece las políticas y yo trabajaré con el presidente”, reportó La Opinión.

El tono de Mullin denota que, de hecho, el gobierno de Trump sabe que los violentos operativos migratorios en diversas ciudades del país, pero particularmente lo ocurrido en Minneapolis donde dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes migratorios, han erosionado el apoyo al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio tiempo en noviembre.

No obstante, aparte del cambio de tono y de no jactarse de conducir deportaciones masivas, nada ha cambiado.

Muere otro inmigrante bajo la custodia de ICE, 13 en lo que va de año

Por ejemplo, ya suman 13 los inmigrantes muertos bajo custodia de ICE en los primeros tres meses de 2026. Más los 32 del año pasado, ya van 45 muertos durante el segundo mandato de Trump.

El mexicano Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad, aparentemente se suicidó en el centro de detención Glades en Florida.

“El caso ha reavivado críticas de organizaciones civiles y legisladores que desde hace años han denunciado condiciones deficientes en el centro de detención de Glades. Grupos como la American Civil Liberties Union han pedido su cierre, señalando presuntos abusos, negligencia médica y tratos inhumanos”, reportó La Opinión.

DHS aplica tácticas de presión enviando cartas exigiendo millonarias multas

Podrán cambiar el tono, pero las tácticas de intimidación siguen en pie. Como informó La Opinión, un inmigrante del condado de Orange recibió una carta multándolo por $1.8 millones de dólares por haber permanecido en el país tras su orden de deportación de 2005.

Se trata de una ley de 1996 que nadie había aplicado hasta que llegó Trump.

“El abogado de inmigración, Alex Gálvez, explicó a La Opinión que “en las últimas tres semanas, el DHS ha comenzado a enviar estas cartas con las multas a los inmigrantes indocumentados que siguen en el país”.

El abogado agregó que las cartas están llegando a direcciones actuales que los inmigrantes nunca le proporcionaron a ICE.

“Esto nos deja claro que migración está buscando las direcciones de los inmigrantes, en las bases de datos del Departamento de Vehículos de Motor (DMV), las compañías de los teléfonos celulares y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS)”.

“Así que el abogado Gálvez dijo que está claro que los de ICE tienen la dirección actual de los inmigrantes con órdenes de deportación, y no le extrañaría que fueran a buscarlos a sus nuevos hogares”, indica el artículo.

Niegan asilo a Liam Conejo Ramos y a su familia

El caso del niño Liam Conejo Ramos, detenido por ICE en Minnesota y enviado con su padre al centro de detención de Dilley, Texas, pese a tener solicitudes de asilo en curso, le dio la vuelta al mundo porque evidenció que la política migratoria de Trump no se centra en “criminales”, como quieren hacer creer, y por la crueldad de arrestar y encarcelar a un niñito de apenas cinco años de edad.

Aunque les denegaron la petición de asilo, la familia apelará y pueden permanecer en Estados Unidos mientras el proceso continúa.

Se retira el controversial comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino

Tras el despido de Noem como cabeza del DHS, los medios reportaron esta semana el retiro del dudosamente célebre comandante de la Patrulla Fronteriza que lideró los violentos y excesivos operativos en varias ciudades del país, en particular en Minneapolis, Minnesota donde dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes migratorios.

De hecho, Bovino hizo noticia al decir que una de las víctimas, Alex Pretti, venía dispuesto a “masacrar” agentes sin ninguna evidencia y solamente porque tenía un arma para la cual tenía licencia y que jamás desenfundó y que, de hecho, ya los agentes le habían quitado. Pretti estaba en el suelo, neutralizado y sin arma cuando recibió los 10 disparos por la espalda que cegaron su vida.

Bovino también se destacó por especializarse en romper vidrios de vehículos para sacar a sus ocupantes a rastras y por el uso indiscriminado de agentes químicos contra manifestantes opuestos a las tácticas violentas de ICE, incluso cuando una jueza lo prohibió.

Se le recordará por haber llevado a centros urbanos las cuestionables y violentas tácticas que los agentes aplican en ciudades fronterizas, incluido el uso de perfiles raciales.

Frase de la semana

La cita de la semana es del sheriff Grady Judd, del condado Polk, en Florida, quien apoya la deportación masiva de criminales, pero argumenta que quienes tienen vidas establecidas, trabajan y no tienen historial delictivo deben tener una vía a la legalización.

“De ningún modo podemos expulsar a 18 millones de personas de este país. Así que tenemos que establecer una prioridad y centrarnos en aquellos… que están cometiendo delitos. Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad” Grady Judd – Sheriff del condado de Polk, Florida

Liberan a periodista colombiana detenida por ICE

La semana cerró con la liberación de la periodista colombiana radicada en Nashville, Estefany Rodríguez, tras ser detenida por dos semanas por ICE en un caso que muchos consideran represalia pues Rodríguez reportaba sobre la política migratoria de la propia agencia que la detuvo.

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