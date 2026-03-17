Inversiones de Mullin en empresas vinculadas al DHS generan dudas

A horas de su audiencia de confirmación, el senador Markwayne Mullin enfrenta nuevas dudas sobre posibles conflictos de interés que podrían complicar su llegada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Una investigación de la organización Public Citizen señala que el legislador mantiene inversiones en al menos seis grandes empresas –entre ellas Amazon, Microsoft y Alphabet– que cuentan con contratos relevantes con el DHS. El hallazgo ha encendido alertas sobre la independencia con la que podría desempeñar el cargo si es confirmado.

El señalamiento llega justo antes de que Mullin comparezca ante el Senado como candidato del presidente Donald Trump para dirigir la dependencia. Tradicionalmente, quienes aspiran a formar parte del gabinete deben deshacerse de inversiones que puedan representar un conflicto, o al menos comprometerse a no intervenir en decisiones relacionadas. Hasta ahora, Mullin no ha hecho un anuncio claro en ese sentido.

“El senador Mullin ha sido uno de los operadores bursátiles más activos del Congreso y su patrimonio se ha disparado durante su mandato”, advirtió Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen. “No se ha comprometido a vender sus acciones en empresas vinculadas al DHS, lo cual debería ser lo mínimo exigible”.

Mullin parece tener inversiones en 6 empresas. Crédito: Public Citizen | Cortesía

Las preocupaciones no surgen en el vacío. Un análisis publicado por The New York Times detalla que Mullin ha realizado más de 100 transacciones bursátiles en su primer año en el Senado y más de 130 en 2025. En lo que va de 2026, ya suma decenas de movimientos, consolidando una actividad financiera inusual para un funcionario en funciones.

De acuerdo con sus declaraciones financieras más recientes, su patrimonio oscila entre los $29 y los $97 millones, una cifra que refleja un crecimiento notable desde que inició su carrera política.

Para sus críticos, el problema no es solo cuánto ha ganado, sino cómo estas inversiones podrían cruzarse con decisiones clave desde el DHS. Gilbert fue más allá al advertir que, además de los posibles conflictos, Mullin podría continuar con una línea dura en temas migratorios, siguiendo la estrategia de la administración Trump.

“Todas las señales apuntan a una política más agresiva en detenciones y aplicación de la ley”, señaló.

Del otro lado, hasta ahora no hay pruebas de ilegalidad en sus movimientos financieros, y tampoco indicios de uso de información privilegiada. Sin embargo, el momento político y la magnitud de sus inversiones colocan a Mullin bajo un escrutinio cada vez mayor.

Con la audiencia a la vuelta de la esquina, la discusión no solo gira en torno a su perfil político, sino a la línea —cada vez más delgada— entre el poder público y los intereses privados.

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