Niegan asilo a Liam Conejo Ramos y su familia; apelarán decisión

Un juez de inmigración negó la solicitud de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos, un menor de 5 años cuya detención a inicios de año generó atención mediática internacional.

El Distrito Escolar Público de Columbia Heights informó que la resolución judicial puso fin al proceso de asilo de la familia Conejo-Ramos, una decisión que calificó como “desgarradora”. No obstante, adelantó que el caso será apelado.

“Entendemos que esta situación será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y seguiremos abogando por él y por todos los niños”, señaló el distrito en un comunicado.

Defensa legal presenta apelación

El abogado de inmigración Paschal Nwokocha, representante de la familia, confirmó que ya se presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

“Mientras el caso esté pendiente ante la junta, la familia puede permanecer en el país hasta que se resuelva la apelación”, explicó.

El defensor también cuestionó el proceso, al asegurar que el caso fue desestimado sin que la familia pudiera exponer completamente sus argumentos ante el tribunal. Además, reconoció que no hay un plazo definido para que la BIA emita una resolución.

Un caso que generó indignación

La historia de Liam Conejo Ramos se volvió viral en enero, cuando fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Conejo, en el marco de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención ocurrió poco después de que el menor regresara a casa tras asistir a clases de preescolar, durante una operación conocida como ‘Metro Surge’.

Ambos fueron trasladados al centro de detención migratoria en Dilley, Texas, donde permanecieron varios días. Posteriormente, y tras presión mediática y social, fueron liberados.

Ingreso al país y versiones encontradas

De acuerdo con la defensa, la familia ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante el sistema CBP One, implementado durante la administración de Joe Biden.

Sin embargo, autoridades migratorias han señalado que no cuentan con registros que confirmen ese ingreso por dicha vía, lo que añade incertidumbre al caso. Mientras avanza la apelación, el futuro de la familia Conejo Ramos sigue en juego.

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