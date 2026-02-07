Juez amplía plazo a familia de Liam Conejo Ramos para presentar su caso de asilo

Un juez otorgó a Liam Conejo Ramos y a su familia más tiempo para presentar su solicitud de asilo, según informó a CNN la abogada de la familia, Danielle Molliver. La representante legal explicó que aún no hay fecha para la próxima audiencia, pero subrayó que el equipo legal sigue firme en su apoyo.



“Estamos agradecidos por el respaldo de la comunidad y seguimos comprometidos con la familia”, declaró.

La ampliación del plazo se dio luego de que la familia solicitara más tiempo para responder a una moción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La dependencia indicó que no existía una deportación acelerada programada y que la moción formaba parte de un procedimiento estándar.



Sin embargo, la incertidumbre persiste. La superintendente del distrito escolar de Liam, Zena Stenvik, afirmó que la decisión judicial “brinda tiempo adicional, pero también prolonga la incertidumbre para el niño y su familia”.



Stenvik agregó que la familia ha pedido privacidad, aunque destacó que la preocupación principal es el bienestar de Liam y de todos los niños que merecen asistir a la escuela sin miedo.

Detención que desató indignación

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, ingresaron legalmente a Estados Unidos como solicitantes de asilo, pero fueron detenidos por ICE el mes pasado cuando se dirigían a su hogar. Ambos fueron trasladados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas.



El caso se volvió viral tras difundirse la imagen de un agente federal sosteniendo la mochila de Spider-Man del menor, mientras el niño observaba con temor bajo su gorrito de conejo. La fotografía provocó una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones proinmigrantes.

Detención de menores en aumento

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, quien apoyó el regreso de la familia a Minnesota, aseguró en X que la administración Trump “intenta llevárselo de nuevo” y acusó a las autoridades de romper precedentes legales para presionar a la familia.



Datos citados por The Guardian señalan que alrededor de 3,800 menores estuvieron en centros de detención familiar entre enero y octubre de 2025, incluyendo niños de apenas uno y dos años. Las cifras reflejan un incremento en la detención de menores migrantes en Estados Unidos.



Por ahora, Liam y su familia tienen más tiempo para defender su caso, pero el desenlace sigue abierto.

Sigue leyendo:

Juez ordena el regreso de tres familias deportadas por engaño de ICE

Tribunal de apelaciones avala detenciones masivas de inmigrantes sin opción de libertad

ICE amplía vigilancia y no solo sobre inmigrantes

