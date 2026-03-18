Mullin dice que cometió un error al llamar “perturbado” a Pretti en audiencia por DHS

El senador Markwayne Mullin reconoció este miércoles que se equivocó al calificar como “individuo perturbado” a Alex Pretti, el enfermero abatido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en enero en Minneapolis.

La declaración llegó en medio de su audiencia de confirmación para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde el caso salió rápidamente a relucir como uno de los puntos más delicados de su historial reciente.

“No debí haber dicho eso”, admitió Mullin ante los senadores. “Me precipité. Reaccioné sin tener todos los datos. Es mi culpa”.

Las imágenes del incidente, difundidas semanas después del tiroteo, mostraron que Pretti —quien portaba un arma de forma legal— no la desenfundó antes de recibir los disparos.

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