Vance admite que agentes del ICE cometen errores y asegura que investigan sus abusos de poder

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que algunos agentes federales de inmigración cometen errores y sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de investigar y actuar cuando incurren en conductas indebidas. Sus declaraciones llegan en medio de las críticas contra el ICE por el uso de la fuerza durante operativos migratorios y por incidentes que han dejado personas muertas y heridas.

Durante un foro ciudadano de una hora con Tony Dokoupil, presentador de CBS Evening News, Vance defendió a los integrantes de las fuerzas del orden y aseguró que la mayoría busca proteger al país. Sin embargo, admitió que algunos agentes no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades.

“La mayoría son personas increíbles, patriotas que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan”, afirmó Vance.

El vicepresidente añadió que las autoridades tienen la obligación de investigar y procesar a quienes cometan faltas. También aseguró que el gobierno de Donald Trump ha respondido a algunas denuncias con investigaciones, capacitación adicional y medidas disciplinarias dentro del ICE.

Vice President JD Vance acknowledged that some ICE agents have made mistakes and said the agency has investigated cases involving misconduct, with some agents receiving additional training or disciplinary action. In a “Things That Matter” town hall with @TonyDokoupil, Vance said? pic.twitter.com/sHT9CGw7Ie — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Vance defiende al ICE ante los cuestionamientos

Durante la conversación, Dokoupil presionó a Vance para que identificara los errores más graves relacionados con las operaciones migratorias. El vicepresidente evitó mencionar incidentes específicos, pero insistió en que la administración ha tomado medidas cuando se denuncian posibles conductas indebidas.

“No siempre divulgamos esos casos”, explicó Vance, al señalar que las personas deben ser juzgadas mediante procedimientos legales y procesos de investigación ordinarios.

Sus declaraciones se producen mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrentan críticas por sus prácticas de uso de la fuerza.

Entre los casos más graves están las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de agentes federales durante las protestas contra las operaciones migratorias en Minnesota a principios de 2026.

Tiroteos y lesiones mantienen la presión sobre los agentes

Los cuestionamientos también se extienden a otros operativos migratorios. En Maine, un agente migratorio disparó mortalmente contra un colombiano de 25 años durante un incidente ocurrido este año. En Austin, Texas, otro agente hirió por la espalda a un hombre venezolano en septiembre.

A principios de octubre, agentes del ICE hirieron de bala en el cuello a Oscar Belgal, originario de República Dominicana, durante un intento de arresto en Nueva York. El hombre viajaba con un niño de cinco años en el asiento trasero de su vehículo.

Posteriormente, un vehículo conducido por agentes migratorios atropelló e hirió a un hombre cerca de Houston, otro episodio que se sumó a las preocupaciones por la actuación de las autoridades durante los operativos.

Aunque el vicepresidente asegura que existen mecanismos para investigar y sancionar las faltas, no detalló los resultados de cada investigación ni las medidas adoptadas en los incidentes mencionados.

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