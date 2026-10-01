Familia de Renee Good demanda a Trump por el tiroteo mortal de ICE en Minneapolis

La familia de Renee Good, la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Minneapolis, presentó este jueves dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos y varios funcionarios federales.

De acuerdo con Reuters, las demandas alegan negligencia y violaciones de derechos civiles. De acuerdo con documentos citados también por CBS Minnesota, una de las acciones legales señala directamente al gobierno estadounidense por la muerte de Good y plantea acusaciones de homicidio culposo bajo la legislación de Minnesota, además de agresión, detención ilegal, daño emocional y negligencia.

La segunda demanda identifica como demandados, entre otros, al agente de ICE Jonathan Ross, así como a funcionarios de alto nivel vinculados con la política migratoria de la administración Trump. Los familiares sostienen que existió una conspiración para interferir con derechos civiles y acusan a funcionarios de promover acciones contra determinadas comunidades y quienes las apoyaban. Esas son alegaciones contenidas en la demanda, que ahora deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.

Good murió el 7 de enero de 2026, cuando se encontraba dentro de su vehículo durante la operación conocida como Operation Metro Surge, desplegada en Minnesota para detener a personas que las autoridades buscaban deportar.

El tiroteo quedó registrado en video

El caso adquirió especial relevancia porque el encuentro entre Good y los agentes quedó registrado en videos difundidos públicamente. Las imágenes muestran al agente Ross acercándose al vehículo antes de que Good intentara avanzar y salir del lugar. Ross disparó varias veces contra el automóvil y Good recibió impactos que le causaron la muerte.

Las autoridades federales han defendido la actuación de los agentes y han sostenido que el uso de la fuerza estuvo justificado. Ross no ha sido acusado penalmente por la muerte de Good.

La demanda llega después de meses de enfrentamiento entre autoridades de Minnesota y el gobierno federal por el acceso a las pruebas del caso. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, abrió una investigación estatal y anteriormente solicitó al gobierno federal evidencia relacionada con el tiroteo.

La muerte de Good también ocurrió semanas antes del fallecimiento de Alex Pretti, otro ciudadano estadounidense que murió tras un tiroteo con agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Según la agencia, las acciones presentadas ahora se encuentran entre los primeros grandes casos civiles contra la administración Trump relacionados directamente con la operación migratoria realizada en Minnesota.

La familia busca que los casos sean llevados ante un jurado y reclama una indemnización por los daños derivados de la muerte de Good. Los tribunales deberán determinar ahora si las acusaciones planteadas en las demandas tienen sustento jurídico.

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