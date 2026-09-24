Amnistía acusa a EE.UU. de violar derechos humanos de inmigrantes y pide abolir al ICE por abusos

Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno de Estados Unidos de cometer violaciones generalizadas de derechos humanos durante las operaciones federales de control migratorio realizadas entre 2025 y 2026 en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., y pidió el “fundamental desmantelamiento” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La organización documentó detenciones arbitrarias, discriminación racial, intimidación, vigilancia ilícita, represión de protestas y uso injustificado de la fuerza, incluida fuerza letal. Algunas de las muertes registradas durante los operativos, señaló, deberían investigarse como posibles “ejecuciones extrajudiciales”.

Las conclusiones forman parte del informe de 130 páginas “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE”, elaborado después de 154 entrevistas y del análisis de más de 30 materiales audiovisuales.

Our latest report documents widespread human rights violations committed by ICE and other federal agencies. Based on our findings, we're calling for ICE to be abolished, immediately. https://t.co/bCVs5ckIvU — Amnesty International USA (@amnestyusa) September 24, 2026

Amnistía documenta un patrón de abusos

De acuerdo con el informe, los abusos no fueron hechos aislados atribuibles únicamente a agentes individuales, sino que forman parte de un patrón que se repite en distintas ciudades y que estaría relacionado con las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Amnistía Internacional afirmó que las operaciones estuvieron acompañadas de perfiles raciales, detenciones discriminatorias y arbitrarias, hostigamiento y trato degradante hacia inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como contra personas negras y de piel oscura y quienes acudieron en ayuda de las comunidades.

Entre los casos de uso ilegítimo de fuerza letal mencionó los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis; además de Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington, D.C.

“Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señala el documento.

El reporte también acusa a agentes federales de utilizar gas lacrimógeno y ‘spray’ de pimienta contra manifestantes, observadores y redes de respuesta rápida, además de recurrir a tecnologías de reconocimiento facial que, según la organización, vulneran el derecho a la privacidad.

Denuncia condiciones de detención y falta de acceso legal

La organización señaló además un “patrón generalizado” de detenciones prolongadas en oficinas de campo, centros de procesamiento y otros edificios oficiales, en algunos casos bajo condiciones que calificó de “inhumanas” y que podrían constituir “tortura”. Amnistía afirmó que algunas personas detenidas tuvieron dificultades para acceder a abogados y familiares, mientras que en determinados casos el ICE habría rechazado confirmar si una persona permanecía bajo custodia o informar sobre su paradero.

Para la organización, estas prácticas pueden constituir “detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”. El informe también recoge testimonios sobre el impacto de los operativos en las comunidades. Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, relató el caso de una familiar embarazada que, según su testimonio, fue detenida mientras viajaba en automóvil.

“Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola”, relató Kozlowski.

Un informe de la ONG detalla que los centros de procesamiento y oficinas de campo del ICE han sido utilizados para detenciones prolongadas bajo condiciones crueles e inhumanas. Crédito: Eric Gay/ Archivo | AP

La organización exige abolir el ICE

Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, sostuvo que los abusos documentados representan una nueva escalada en la actuación de las autoridades migratorias. “Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, declaró.

La organización sostiene que el sistema de detenciones y deportaciones masivas está impulsado por discursos “racistas, xenófobos y falsos” y que las violaciones requieren cambios estructurales, no solamente ajustes internos.

“El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo”, afirmó Daar. “Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de derechos humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero”. Amnistía también destacó la respuesta de organizaciones comunitarias mediante redes de ayuda mutua, observadores, redes de respuesta rápida y protestas.

Sin embargo, sostuvo que algunas manifestaciones fueron respondidas con nuevas acciones de fuerza por parte de agentes federales. La organización concluyó que las operaciones generaron un clima de temor que se extendió más allá de las personas directamente afectadas, alcanzando escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios de comunidades migrantes.

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