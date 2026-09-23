Gobernadora de Massachusetts exige respuestas a ICE por “arrestos relámpago” de inmigrantes

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, exigió este martes respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que familiares y defensores denunciaran el arresto de al menos una docena de inmigrantes en New Bedford. La demócrata dijo que su administración ha recibido quejas “alarmantes” relacionadas con los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad. Según los reportes recibidos por el gobierno estatal, varias de las personas detenidas llevan años viviendo en Massachusetts y tienen familiares en la comunidad.

Healey señaló que algunos de los inmigrantes se dirigían a sus trabajos cuando fueron detenidos, incluidos empleados de una planta pesquera, un supermercado y otras industrias consideradas importantes para la economía local. “ICE debe proporcionar información de inmediato. ¿A quiénes han arrestado y por qué?”, cuestionó la gobernadora.

ICE needs to answer for their actions. pic.twitter.com/HSp9owfyL3 — Governor Maura Healey (@MassGovernor) September 22, 2026

Familias quedaron sin información sobre los detenidos

Entre los casos reportados a la administración estatal se encuentra el de un padre de familia con varios hijos, incluido un bebé de apenas un mes. Healey también mencionó la situación de un niño de 8 años que esperaba que su padre fuera por él a la escuela, pero el hombre fue arrestado durante los operativos migratorios.

“Estas historias son desgarradoras y sus seres queridos no tienen respuestas”, afirmó la gobernadora.

Healey aseguró que Massachusetts continuará ofreciendo apoyo a las familias y a la comunidad inmigrante, pero insistió en que la agencia federal debe explicar las razones de los arrestos. “Nuestra administración seguirá brindando apoyo a la comunidad y a las familias, pero ICE debe responder por sus acciones”, señaló.

An 8-year-old boy was left waiting at school because ICE detained his father on the way to work.



What I’m demanding from ICE is who was taken and why?



This is Donald Trump’s immigration policy right now, and it’s absolutely not working. pic.twitter.com/fZWllakVAK — Governor Maura Healey (@MassGovernor) September 22, 2026

Alcalde cuestiona falta de coordinación con la policía

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, también cuestionó los operativos y aseguró que no existen indicios de que las personas detenidas tengan antecedentes penales. En un mensaje publicado en X, Mitchell afirmó además que ICE no notificó a la policía local sobre sus acciones, situación que, a su juicio, puede representar un riesgo para los propios agentes municipales si acuden a un lugar donde se desarrolla una operación federal sin conocer previamente el contexto.

“Así no es como debería funcionar el sistema”, escribió el alcalde.

Mitchell agregó que los acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reformar tanto las leyes de inmigración de Estados Unidos como la agencia federal encargada principalmente de hacerlas cumplir.

Grupo alerta sobre más operativos de ICE

Mientras aumentaban las denuncias, LUCE New Bedford, una organización que monitorea y alerta sobre arrestos de inmigrantes, reportó una intensificación de las operaciones de ICE en diferentes zonas de la ciudad. El grupo difundió fotografías y videos en los que aparecen agentes con el rostro cubierto durante algunos de los arrestos y pidió a los inmigrantes extremar precauciones al acudir a sus empleos y al concluir sus jornadas laborales.

“Por favor, quédense en casa. La ciudad no es segura. ICE está vigilando a nuestra comunidad y sacando a la fuerza a personas de las calles”, indicó LUCE New Bedford. Hasta ahora, las denuncias citadas por Healey, Mitchell y el grupo comunitario no incluyen una explicación pública de ICE sobre la identidad de los detenidos, los motivos específicos de los arrestos o si alguno enfrenta cargos criminales. La gobernadora reclama que esa información sea proporcionada de manera inmediata.

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