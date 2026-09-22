Miles de detenidos con órdenes de deportación dejan de aparecer en la página de ICE

La ubicación de miles de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) ya no figuran en sus registros públicos. Esto dificulta el trabajo de sus abogados y de sus familiares para dar con su ubicación y así como posibles recursos legales para sus casos, ya que estos tendrían orden finales de deportacion.

ICE borró de sus sistema de localización en linea esta información desde el 15 de septiembre, esto según The Associated Pres, que publicó el testimonio de tres funcionarios y exempleados de manera anónima.

Esto sería un cambio drástico a la manera en cómo se venía trabajando los casos de los inmigrantes detenidos por ICE, dejando ver la contudente política migratoria que está aplicando el gobierno del presidente del presidente Donald Trump.

Abogados alegan mayores riesgos

Abogados de inmigración contactaron a dicho medio de comunicación y le explicaron que esta medida está haciendo aplicada a quienes recibieron órdenes definitivas de expulsión de un tribunal de inmigración.

Esto significaría que los inmigrantes detenidos tendrían dificultades de presentar recursos legales de última hora para retrasar su deportación.

Aproximadamente, unas 16,000 personas arrestras e ingresas en centros de detención en el mes de julio recibieron una órden definitiva de expulsión, esto según datos de ICE obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación.

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