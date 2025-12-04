AI denuncia “tortura y desapariciones” en Alligator Alcatraz y Krome North, en Florida

La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe con los resultados de una investigación realizada en septiembre de 2025, en el que denunció la existencia de violaciones graves de Derechos Humanos en dos centros de detención de migrantes en Florida.

La investigación concluyó que las personas detenidas arbitrariamente en el “Alligator Alcatraz” viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duerme la gente, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de intimidad, que incluye la instalación de cámaras sobre los retretes.

Por su parte, en el centro de detención de Krome, perteneciente al ICE, pero gestionado por una empresa privada con ánimo de lucro, la investigación confirmó que, a pesar de la existencia de instalaciones médicas, las personas allí recluidas denunciaban una grave desatención en lo relativo a la salud, que incluía la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes médicos.

Las personas detenidas en Krome confirmaron los informes anteriores de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, había informes de hacinamiento, de reclusión prolongada y arbitraria en régimen de aislamiento, de falta de atención médica adecuada, de retretes atascados, de falta de acceso a las duchas, de iluminación constante y de averías del aire acondicionado.

El informe, titulado Tortura y desapariciones forzadas en el estado del sol: violaciones de derechos humanos en “Alligator Alcatraz” y Krome de Florida, revela las violaciones de derechos humanos, en algunos casos constitutivas de tortura, que se cometen en Krome y en “Alligator Alcatraz” en un ambiente cada vez más hostil contra la inmigración en Florida bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad.

“Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas“, afirmó Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. “El control de la inmigración no puede funcionar fuera del Estado de derecho ni estar exento de cumplir las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región”, afirmó.

Por su parte, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, señaló: “Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, en el Alligator Alcatraz reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas”… “esto es inverosímil. ¿Dónde está la supervisión?”, concluyó.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos tanto de Florida como de Estados Unidos que aborden las violaciones sistémicas de derechos humanos cometidas en los centros de detención de inmigrantes. La organización insta a las autoridades de Florida a cerrar “Alligator Alcatraz” y a prohibir el uso de todos los centros de detención para inmigrantes gestionados por el estado.

Personas se toman fotos frente a un cartel que dice “Alcatraz de Caimán” mientras transeúntes, algunos en contra y otros a favor, visitan la entrada de un centro de detención de inmigrantes. Crédito: Rebecca Blackwell/ Archivo | AP

Gobiernos asignan presupuesto para estos “centros de tortura“

Florida ha financiado la construcción y operación de ambos centros, utilizando fondos discrecionales de la División de Gestión de Emergencias, una autoridad generalmente reservada para desastres naturales, según la investigación, que denuncia que el Gobierno estatal ha recortado al mismo tiempo miles de millones de dólares de programas sociales esenciales.

Aunque el estado recibió el pasado octubre 608 millones de dólares de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para usarlos en los dos centros de detención.

El funcionamiento de Alligator Alcatraz y del centro de detención de Krome ha sido cuestionado desde su inicio. El primero ha sido objeto de varias demandas de grupos ambientalistas y comunidades tribales por la ubicación escogida para su construcción el pasado julio, en pleno corazón del humedal de los Everglades.

En el caso de Krome, los migrantes allí detenidos formaron el pasado junio un ‘SOS’ con sus cuerpos para pedir auxilio, después de que se reportara que vivían en condiciones de hacinamiento y el centro estaba al 300% de su capacidad.

