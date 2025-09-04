Suspenden la orden para desmantelar el centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”

El Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden emitida por Kathleen Williams, jueza del Distrito Sur de Florida, a través de la cual pretendía lograr el desmantelamiento del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”.

El 21 de agosto, Williams dictaminó que las instalaciones del centro de detención ubicado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial, un área protegida de alta sensibilidad medioambiental y que la tribu nativa de los Miccosukee considera sagrada, violaban la ley.

“La Reserva Nacional Big Cypress se creó para proteger esta zona. Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades. Esta Orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, indicó en su sentencia.

La decisión implicaba que “Alligator Alcatraz” debía reducir sus operaciones de forma ordenada en un plazo de 60 días hasta haber retirado todo indicio de que el lugar había albergado un centro de detención de extranjeros carentes de estatus legal.

Sin embargo, el caso ha vuelto a dar un giro y el nuevo fallo también le impide a la magistrada Kathleen Williams proceder hasta que concluya de fondo el proceso de apelación.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció la habilitación de otros dos centros de detención de inmigrantes. (Crédito: Cristóbal Herrera / EFE)

A través de un video compartido en redes sociales, Ron DeSantis, gobernador de Florida, elogió el fallo de la Corte de Apelaciones y señaló que la concentración de inmigrantes continuará adelante en “Alligator Alcatraz”.

“Dijimos que combatiríamos eso, que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que ‘Alligator Alcatraz’ está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto.

La misión continúa en la aplicación de la ley de inmigración. Los medios estaban embelesados con que, de alguna manera, ‘Alligator Alcatraz’ estaba ‘cerrándose’. Les dijimos que no era cierto. Hay extranjeros ilegales que continúan ahí y a quienes están removiendo y deportando a sus países de origen”, expresó.

The mission continues at Alligator Alcatraz.



The media was wrong.



The leftist judge has been overturned.



Florida will keep leading the way. pic.twitter.com/Ik2fJnqXIP — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 4, 2025

