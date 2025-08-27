Alligator Alcatraz podría quedar vacío en cuestión de días, según funcionario de Florida

Después de que la jueza federal Kathleen Williams rechazó la solicitud del Gobierno estadounidense para suspender de forma inmediata su propio fallo que ordenaba el cierre progresivo del centro de detención de inmigrantes levantado por Florida en pleno corazón de los pantanos de los Everglades y bautizado popularmente como Alligator Alcatraz, trascendió que el sitio tendría un desalojo desacelerado.

Según el diario The New York Times, el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz no está operando a su máxima capacidad y quedará vacío en los próximos días.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, dijo en un correo electrónico dado a conocer por el diario que el centro de detención, “probablemente se quedaría sin personas en pocos días”.

El mensaje se habría enviado un día después de que la jueza federal Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, fijara un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta entonces.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”.

En respuesta, la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, apeló la decisión de la jueza.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció la activación de un ‘plan B’: la apertura de un nuevo centro en el norte de Florida, denominado ‘Deportation Depot’, con capacidad para albergar a 2,000 detenidos.

El estado de Florida se ha negado repetidamente a revelar cuántos detenidos albergaba en el centro, por lo que el correo electrónico de Guthrie es la primera señal de que el centro no está operando a plena capacidad o cerca de ella.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem anticipa crear más centros de detención para inmigrantes similares a “Alligator Alcatraz”

• ICE detuvo a inmigrante argentino, lo envío a Alligator Alcatraz y fue deportado a Italia

• Inmigrante cubano hace una huelga de hambre desde Alligator Alcatraz: “Mi vida ya no me pertenece”https://laopinion.com/2025/08/21/jueza-ordena-desmantelar-el-centro-de-detencion-alligator-alcatraz-en-60-dias/