Ron DeSantis advierte que cerrar “Alligator Alcatraz” no frenará las deportaciones de inmigrantes

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anticipó que la orden emitida por una jueza para cerrar el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, no impedirá que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continúen deportando a extranjeros carentes de estatus legal.

Kathleen Williams, jueza federal, ordenó al estado de Florida y a la administración Trump detener todas las actividades en el masivo centro de detención masivo ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, conocido como “Alligator Alcatraz” y programar su desmantelamiento en un plazo máximo de 60 días.

“La Reserva Nacional Big Cypress se creó para proteger esta zona. Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades. Esta Orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, señaló.

La orden de una jueza obliga a desinstalar “Alligator Alcatraz en no más de 60 días. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Aunque dicha resolución pareciera afectar los planes del presidente Donald Trump de contar con grandes espacios donde se pueda depositar a inmigrantes detenidos por las autoridades mientras se desarrolla su proceso de deportación, el gobernador Ron DeSantis le restó importancia y se comprometió a seguir arrestando a más inmigrantes.

“Esto no va a disuadirnos. Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando esa misión. Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo y continuaremos desplegando todos los recursos disponibles para identificar, aprehender, y remover a todos aquellos que busquen explotar nuestro estado y amenazar a nuestra gente. Sabíamos que esto probablemente sucedería y responderemos en consecuencia”, indicó en conferencia.

Asimismo, el republicano de cuyo mandato expira el próximo año asegura tener los recursos para montar más instalaciones rápidamente en otro sitio.

“No nos vamos a desanimar. Tenemos toda la razón en esto. Pero también quiero señalar que, debido al éxito de Alligator Alcatraz, hay demanda de más. Anuncié que abriremos otra instalación en las afueras de Jacksonville, en el condado de Baker, y la llamaremos Depósito de Deportación” subrayó.

